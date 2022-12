Valverde gana la etapa 8 de la Vuelta a España

El ciclista español Alejandro Valverde (Movistar) se impuso este sábado al esprint en la 8ª etapa de la Vuelta a España, prueba en la que el francés Rudy Mollard se mantiene como líder antes de la primera etapa de alta montaña.

El veterano corredor español de 38 años se aprovechó de que los velocistas puros no entraron en el esprint porque la llegada a Almadén era en ligera pendiente y superó en la meta al eslovaco Peter Sagan.

Sobre la etapa, Valverde comentó que "sabía que esta meta era dura, pero no esperaba que tan dura".

"Ha habido un momento que me he quedado encerrado, pero luego he visto que podría remontar", se felicitó de como encaró el sprint, en el que no apareció hasta el final para rematar al triple campeón del mundo.