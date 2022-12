¿Valverde o Nairo lidera el Movistar? Contundente respuesta de Quintana

El colombiano del Movistar Nairo Quintana, líder de la Vuelta a España, reconoció este lunes que será complicado mantener el maillot rojo el martes tras la contrarreloj, al tiempo que reconoció que abandonará el Movistar al final de la temporada.

"Por lo menos hoy soy líder", dijo Quintana en una rueda de prensa en la ciudad francesa de Pau, en el primer día de descanso de la ronda española.

Publicidad

"Aunque tengamos el rojo, con los segundos a los que está (Primoz) Roglic... Sabíamos y lo habíamos dicho desde un comienzo que el líder es Roglic, con la crono que viene y seguramente con la ventaja que nos iba a sacar por ser especialista", consideró Quintana.

El ciclista esloveno del Jumbo-Visma, segundo en la general a seis segundos del colombiano, se perfila como el gran favorito para ganar el martes la contrarreloj de 36 km entre las ciudades francesas de Jurançon y Pau.

El martes, "no tenemos que dejarnos nada, absolutamente nada, y luego con el equipo ir adelante e intentar recuperar" cuando vuelvan a llegar las etapas montañosas, consideró Quintana, prácticamente resignado a perder tiempo en Pau.

"Queda mucha Vuelta por delante, en Asturias va a ser bastante duro y ya es la segunda semana también", añadió el de Boyacá, mirando hacia las montañas del norte de España para buscar su oportunidad.

Publicidad

"Y la tercera semana también tiene un par de días complicados", añadió el ciclista del Movistar.

"Lo que pasa es que hasta el momento no le hemos visto debilidad en la montaña (a Roglic)", reconoció el ciclista colombiano.

Publicidad

Respecto al liderato del equipo entre él y el español Alejandro Valverde, Quintana no ve ningún problema.

"Aquí lo que interesa es el equipo como tal, finalmente el que está mejor ayuda al otro y así vamos yendo", afirmó, restando también importancia a los claros gestos de descontento hechos el domingo por su compañero Marc Soler cuando iba en cabeza con posibilidades de ganar la etapa y su equipo le ordenó parar para esperar a Quintana.

"Seguimos hacia adelante y pensando en seguir trabajando de buena manera, por un gesto no vamos a hacer un gran caos y vamos a disfrutar lo que tenemos y lo que hemos hecho", dijo.

Por último, el colombiano también certificó que no seguirá la próxima temporada en el Movistar.

Publicidad

"La verdad es que es donde he pasado los momentos más felices de mi vida y muy agradecido absolutamente con todos los que han hecho parte de este equipo en el tiempo que he estado", dijo.

"Pero pienso que he cumplido un ciclo y que tendré que romper este matrimonio por lo menos por ahora, no sé si luego regrese o me quieran, no lo sé, pero de momento sí tengo que marcharme", concluyó, sin dar detalles sobre su destino.

Publicidad

Esté en la jugada con todas las noticias deportivas que suceden en Colombia y el mundo. Resultados del fútbol colombiano e internacional, ciclismo, atletismo, fichajes y mucho más contenido con el equipo deportivo de BLU Radio.