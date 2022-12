Vengo a Talleres a pelear un puesto con la Selección en Copa América: Dayro Moreno

En entrevista con Blog Deportivo de BLU Radio, el futbolista Dayro Moreno dijo que se la jugará toda en Talleres de Córdoba, su nuevo equipo, para pelear un puesto en la Selección Colombia que jugará la Copa América en Brasil este año.

“Siempre me he caracterizado por hacer goles en los equipos que he ido porque eso abre las puertas de la Selección. Sabemos que tenemos un torneo importante que es la Copa América.

Vengo a pelear aquí a Talleres un puesto y a hacer las cosas bien para tener una oportunidad en la Selección Colombia”, añadió.

Ver también: ¡Final feliz! Dayro Moreno firma contrato con Talleres de Córdoba

Publicidad

De otro lado, el jugador señaló que tomó con respeto y profesionalismo la decisión de Nacional de apartarlo del equipo por su pelea con Jeison Lucumí.

“Creo que es una situación que pasa en cualquier equipo y que pasan en las calenturas de un partido”, dijo.

Agregó que está agradecido con la hinchada y con la gente de Nacional porque en el año y ocho meses que estuvo en Medellín lo “hicieron sentir como en casa”.

El jugador, finalmente, dijo que se está adaptando a su nueva realidad en su nuevo equipo: “Muy contento. Estoy acoplándome al equipo, venimos haciendo pretemporada desde el 26 de diciembre y todos me recibieron muy bien. Ya lo que me toca a mí es actuar de la mejor manera”.



Publicidad