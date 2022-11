Video: Holanda llora a su ídolo Johan Cruyff, el ‘futbolista total’

"No sabía nada de fútbol antes de conocer a Cruyff". Esta frase de Pep Guardiola, miembro del Dream Team del Barcelona campeón de Europa en 1992 con el holandés en el banquillo, describe a la perfección el aura del exjugador y extécnico.



La emoción fue total en el Amsterdam Arena, el estadio del Ajax, club al que Cruyff llevó a la cima de Europa (1971, 1972, 1973) y de la selección de Holanda. El finalista del Mundial de 1974, perdido ante Alemania, personificó solo durante mucho tiempo el fútbol holandés y su muerte deja un vacío enorme.





Como estaba previsto, el amistoso Holanda-Francia quedó interrumpido brevemente al llegar al minuto 14, justo el número con el que pasó a la historia Cruyff.



Los holandeses no pudieron brindar el triunfo a Cruyff, ya que perdieron 3 a 2.



Justo antes del inicio del partido, se proyectaron en el estadio fotos y vídeos de Cruyff, así como de mensajes publicados en Twitter en su recuerdo.



En el centro del palco de honor un asiento quedó cubierto de flores, con el número 14 y una foto del exfutbolista.



El amistoso Holanda-Francia se había visto además precedido de un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de los atentados del martes en Bruselas, que provocaron al menos 31 muertos y 300 heridos.



Este viernes, las portadas de la prensa holandesa también se rindieron a Cruyff, que será incinerado en la intimidad este viernes en Barcelona.



"Icono del siglo", tituló el popular diario Algemeen Dagblad (AD), que dedicó 20 páginas al exfutbolista.



Mientras que para el De Telegraaf, en el que la exestrella del Ajax y Barça tenía una columna semanal, se trataba de alguien "que era mucho más que un mero futbolista".



En España, donde vivía desde hace décadas, la prensa también se volcó en el recuerdo al exfutbolista, cuya fotografía presidía casi todas las portadas.



Desde Madrid Marca le llamó "Genio" y As, "Inspirador", mientras que en Barcelona, donde residía y era un icono, el Mundo Deportivo destacó al "hombre que revolucionó al Barça".



Los rotativos de información general no se quedaron atrás, y mientras que El País y El Mundo hablaron de "gran revolucionario" y "mago" del fútbol, La Vanguardia, el decano de la prensa catalana, recordó al "creador del Barça Universal".



Apenas se dio a conocer el jueves la muerte del triple Balón de Oro, los fanáticos del Ajax fueron a depositar flores, balones y retratos de la estrella de fútbol frente a la residencia de su familia en Ámsterdam o a los pies de su estatua, cerca del antiguo estadio olímpico.



Homenajes espontáneos a uno de los jugadores más grandes de la historia del fútbol que seguirán sin duda en los próximos días.



Porque no es un hombre común el que nos ha dejado, pero un genio que inventó otra manera de jugar y encarnó el famoso "fútbol total" en los años 1970. Un legado que el mundo del balón saludó a su justo valor.



"Hemos perdido a un gran hombre. Continuemos con su ejemplo de excelencia", escribió el jueves el "rey" Pelé en su cuenta Twitter.



Johan Cruyff was a great player and coach. He leaves a very important legacy for our family of football. pic.twitter.com/b2VuTjDZuu — Pelé (@Pele) March 24, 2016

"Nunca te olvidaremos, Flaco...", dijo por su parte el excapitán de la selección argentina de fútbol, Diego Maradona.



Su compatriota, el argentino Lionel Messi, que ilumina el Barça en donde Cruyff construyó una parte de su leyenda como jugador y entrenador con un primer título de campeón de Europa en 1992, habló sobre la pérdida de una "leyenda".



Como una muestra de la herencia indeleble que deja el célebre y mítico 14, aficionados del FC Barcelona, en donde jugó entre 1973 y 1978 y fue entrenador entre 1988 y 1996, lanzaron una campaña en Twitter para cambiar el nombre del mítico Camp Nou a "Estadio Johan Cruyff".



Tras el homenaje del fútbol "naranja" y de la "familia" Ajax el viernes, el Barça ha preparado también actos para recordar a uno de sus más ilustres servidores.



El presidente Josep Maria Bartomeu anunció que se habilitará un espacio de condolencias en la tribuna principal del Camp Nou, abierta a partir del sábado a todo aquel que quiera mostrar su recuerdo y afecto hacia su figura.



Ese espacio de condolencias estará abierto hasta el martes. Este viernes se ultimaron los preparativos y los trabajadores colocaron una foto del jugador con un balón en la mano.



Una gran pancarta oficial fue colgada además en la fachada del estadio, con un enorme "Gracias, Johan".



Algunos admiradores de Johan Cruyff, considerado uno de los mejores futbolistas de la historia del fútbol, no esperaron al sábado para rendir homenaje a su ídolo.



Turistas e hinchas locales colocaron flores, pequeñas notas, libros, velas, camisetas y caramelos Chupa Chups -su última adicción tras dejar el tabaco- en la entrada principal del Camp Nou.