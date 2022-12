Whyte es un boxeador que después del tercer asalto se cansa: Óscar Rivas

El boxeador Óscar Rivas habló en Blog Deportivo de BLU Radio sobre su pelea de este sábado contra Dillian Whyte en donde buscará un cupo para la final del título mundial de peso pesado.

“Este jueves hay un cara a cara con Whyte, una rueda de prensa. Estoy muy contento porque sé que lo he hecho muy bien hasta ahora. Con Whyte no nos encontramos de frente, pero él me vio y yo lo vi”, comentó.

“La verdad se espera una pelea muy aguerrida, un enfrentamiento en donde él va a salir a buscar, pero yo también, entonces vamos a encontrar un choque porque él quiere una pelea adentro de mi guardia y yo igual. Sé que Whyte es un boxeador que después del tercer asalto se cansa, yo siempre busqué la resistencia”, añadió.

Características de Whyte

“Él es un boxeador que es más alto que yo, pega duro, pero tiene las debilidades de que hay veces en que no sabe controlar la guardia, se cansa rápido. Son cosas que hay que aprovechar”, dijo.

Escuche la entrevista completa con Rivas y entérese de todo sobre la pelea de este sábado.

