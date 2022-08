“Aceptaremos discusiones y negociaciones en reforma tributaria, pero no regateo”: MinHacienda

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, aseguró en entrevista con Mañanas Blu, que el gobierno de Gustavo Petro aceptará discutir y negociar puntos de su proyecto de reforma tributaria, pero que no se admitirán regateos.

“Regateos no aceptamos, aceptamos discutir. Lo digo abiertamente, estamos abiertos al diálogo y a corregir errores, pero no a regateos, que pidan más beneficios a costa de los que ya tenían. Hay unos objetivos clarísimos del Gobierno, como por ejemplo la vivienda de interés social a la que se le mantiene sus beneficios. El beneficio más grande que se mantiene es a las tasas de interés de las hipotecas de vivienda de interés social”, sostuvo Ocampo.

En líneas gruesas, la iniciativa busca aumentar el impuesto de renta para ingresos superiores a 10 millones de pesos, cobro por capitales desde 3.000 millones de pesos, aumento de impuesto de ganancias ocasionales, modificar exenciones a personas naturales y cambiar el régimen de zonas francas.

“La reforma busca informar todas las rentas, aquí se suma todo y sobre eso se paga impuestos, con los beneficios tributarios que tiene una persona de hasta 10 millones de pesos mensuales, que es el tope máximo para el beneficio tributario que establece el proyecto de ley para personas naturales”, declaró Ocampo.

El ministro de Hacienda aseguró que el 98% de los colombianos no se verá afectado en el aumento del impuesto de renta a personas naturales. El funcionario aseguró que es insostenible que quienes tienen mayores ingresos paguen impuestos en menor proporción que un asalariado.

“Se apunta a personas naturales que no son asalariados, porque estos tienen un sistema tributario que captura esos ingresos, pero hay personas de altos ingresos en Colombia que no están capturados adecuadamente y por eso, curiosamente, como lo ha mostrado la OCDE, los más altos ingresos pagan menos que un asalariado. Esa es una regla que es insostenible socialmente”, declaró Ocampo.

Otro punto de preocupación es el impuesto a alimentos ultraprocesados, así como bebidas azucaradas. El funcionario aseguró que esto podría dar paso a que productores fabriquen más bebidas sin azúcar.

“La gente puede tomar gaseosa no azucarada, por ejemplo, yo tomo bebidas no azucaradas. Eso es un patrón. Las empresas pueden producir más sin azúcar. Estamos aspirando a un tope del 10% (en impuesto) a bebidas con azúcar, para la que que no tengan azúcar no habrá aumento”, afirmó.

En cuanto a la ganancia ocasional, el ministro Ocampo aseguró que este dependerá del nivel de ingresos. Igualmente, aseguró que el cobro de impuesto a plataformas de video en streaming es necesario ya que, en su opinión, carece de sentido que estas no produzcan impuestos en el país.

En lo relacionado a la propuesta de gravar las exportaciones de petróleo y carbón, Ocampo dijo que Ecopetrol también pagará.

