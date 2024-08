Acolgen responde a Petro por mencionar a Pablo Escobar al criticar a hidroeléctricas

El presidente Gustavo Petrorealizó fuertes declaraciones sobre las empresas hidroeléctricas en Colombia: comparó sus ganancias con las que podría envidiar el mismo Pablo Escobar.

"Las empresas hidroeléctricas ganan como si produjeran energía eléctrica en base al gas, cuando sus costos de producción son bajísimos respecto al gas. Un negocio así muy chévere. Pablo Escobar palidecería de la rentabilidad de ese negocio. Llevo dos años intentando cambiar esa fórmula y no he podido. Me tumban el del Creg, no sé qué, si sé cuándo, me tumban el decreto. No, usted no puede hablar del magistrado", comentó Petro en el marco del lanzamiento del Instituto Colombiano del Petróleo y Energías de la Transición.

#EnVideo El presidente Gustavo Petro acusa a las hidroeléctricas de 'ordeñar' al país con las tarifas de la energía eléctrica y asegura que Pablo Escobar 'palidecería' frente a la rentabilidad que hoy en día tienen esas compañías. pic.twitter.com/AyEh4kQVn2 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 31, 2024

Ante estas declaraciones, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) emitió un comunicado oficial en el que expresa su desacuerdo y preocupación por las comparaciones hechas por el mandatario.

En el texto, Acolgen destacó la importancia de las hidroeléctricas en la seguridad y soberanía energética del país y dijo que estas empresas han sido fundamentales no solo para la economía, sino también para el desarrollo social y sostenible de las regiones colombianas.

"No estamos de acuerdo con tales afirmaciones, las cuales no representan el trabajo arduo y constante que durante tantas décadas han realizado las empresas con hidroeléctricas, las cuales han sido fundamentales para garantizar la seguridad y soberanía energéticas en Colombia. Las hidroeléctricas han sido un eje central para la economía del país, no solo por permitir que las industrias funcionen y evolucionen, sino porque han generado miles de empleos, inversiones billonarias y transferencias para las regiones, lo que ha beneficiado a los colombianos y ha permitido el desarrollo sostenible del país", detalla el comunicado.

Además, Acolgen invita al Gobierno Nacional a trabajar conjuntamente y evitar calificativos que distorsionan la realidad técnica del sector.

"Nuestra esencia siempre ha sido hablar con argumentos técnicos y cifras, siempre basados en el propósito de construir conjuntamente, entre los sectores público y privado, en beneficio de Colombia y de las comunidades", afirma el comunicado.

La asociación también reitera su disposición para sostener un encuentro con el presidente y dialogar con fundamentos técnicos y datos reales sobre las hidroeléctricas y el sector en general, subrayando el compromiso de estas empresas con el bienestar y progreso de los territorios colombianos.