Cartel de los Soles
Infiltración de desidencias Farc
Vuelos hacia Venezuela

Economía  / "Adonay, por qué no colgaste, Adonay": Nequi da tips para que no lo 'tumben' en diciembre

Nequi decidió apostarle a una estrategia diferente para alertar a los usuarios: usar la música decembrina para enseñar a cuidar la plata en esta navidad.

