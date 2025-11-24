"Adonay, por qué no colgaste, Adonay": Nequi da tips para que no lo 'tumben' en diciembre

Colombia está a días de entrar en la esperada temporada de fin de año, esa que llega con buñuelos, villancicos y una energía distinta en las calles. Pero también es el momento en que los delincuentes afilan sus tácticas. Y aunque para muchos diciembre es sinónimo de felicidad porque llega la prima y hay un poco más de plata en el bolsillo, también es la época con más intentos de fraude.

Solo en 2024 se registraron más de 36.000 millones de ataques cibernéticos contra el sistema financiero del país, según datos de la Superintendencia Financiera. Un panorama que preocupa y que suele convertirse en dolor de cabeza para miles de personas.

Frente a este escenario, Nequi decidió apostarle a una estrategia diferente para alertar a los usuarios: usar la música decembrina para enseñar a cuidar la plata. Así nacieron los “Papayazos bailables”, una campaña que une a la plataforma con Discos Fuentes y que mezcla ritmo, humor y prevención para que los colombianos disfruten diciembre sin caer en trampas.

Nequi: Papayazos bailables Foto: Cortesía Nequi

Papayazos bailables Nequi: así quieren evitar que los usuarios “den papaya”

La campaña adapta tres canciones clásicas de diciembre: Adonay, El hijo ausente y La plata, interpretadas por Los Cumbia Star y el grupo vallenato Veba. Aunque conservan el toque festivo, las letras advierten sobre las modalidades de fraude digital más comunes.



Vishing — “Adonay” : llamadas de supuestos asesores que piden claves o códigos. Nequi insiste en que jamás solicita contraseñas por teléfono. Si alguien llama en nombre de la plataforma, lo mejor es colgar y verificar.

: llamadas de supuestos asesores que piden claves o códigos. Nequi insiste en que jamás solicita contraseñas por teléfono. Si alguien llama en nombre de la plataforma, lo mejor es colgar y verificar. Smishing — “El hijo ausente” : mensajes de texto con enlaces falsos que prometen premios o “actualizaciones urgentes”. La recomendación es desconfiar, revisar el remitente y no descargar apps desde links extraños.

: mensajes de texto con enlaces falsos que prometen premios o “actualizaciones urgentes”. La recomendación es desconfiar, revisar el remitente y no descargar apps desde links extraños. Phishing — “La plata”: correos que imitan entidades financieras para robar información. Si piden datos o dirigen a páginas sospechosas, hay que eliminarlos.

Recomendaciones Nequi para evitar fraudes en diciembre

Además de la campaña musical, Nequi recordó fallas comunes que pueden dejar a más de uno sin un peso:

