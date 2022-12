Analdex advirtió que las exportaciones no se recuperarán hasta 2018

El presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), Javier Díaz, hizo un llamado al Gobierno para que se avance en una política exportadora que permita impulsar el desarrollo productivo, debido a la tendencia a la baja que han venido registrando las exportaciones en lo corrido del año.

“Las exportaciones colombianas han tenido una constante caída durante los últimos años no solo en los bienes minero-energéticos. Tan sólo durante el primer semestre de 2016, las exportaciones totales han caído 25,7 %, mientras que las exportaciones no minero-energéticas disminuyen 8,4 %. Por eso vemos con preocupación que la recuperación de las exportaciones no empezaría sino hasta 2018, si no se toman medidas urgentes hacia una política exportadora que impulse el desarrollo productivo del país”, señaló Díaz.

El gremio aseguró que ya tiene todo listo para analizar el panorama de manera conjunta con el Gobierno Nacional y buscar alternativas para reactivar las exportaciones, pues el objetivo es que a través del desarrollo de una política exportadora se pueda recuperar el sector de manera que Colombia pueda volver a estar en el promedio de exportaciones de la región.

“Cuando uno mira un índice de exportaciones per cápita le ganamos a Bolivia, cuando la economía colombiana es mucho más fuerte, teniendo nosotros una ventaja tan importante como la ubicación geográfica”, agregó el dirigente gremial.