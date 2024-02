"Todavía no se ha cerrado el hueco que existe frente a la inflación del año anterior": Fedesarrollo

El cierre del año 2023 registró un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en Colombia del 0,6 %, una cifra que representa la mitad del pronóstico del 1,2 % realizado por organismos internacionales y otras entidades financieras, según reportó el Daneeste jueves.

La cifra tomó por sorpresa a varios sectores incluido, Fedesarrolloque, en cabeza de su director, Luis Fernando Mejía, habló en Sala de Prensa Blu, con Juan Roberto Vargas de las expectativas del mercado que se tenían sobre el PIB. Además, mencionó la recesión económica y de la contracción de la actividad productiva en el país.

Colombia entró en un fenómeno que se conoce como la estanflación, que es el estancamiento en la actividad productiva o crecimiento muy bajo, como se vio el año anterior y una inflación alta; la inflación el año pasado cerró en 9,28 %. Todavía no se ha cerrado el hueco que existe frente a la inflación del año anterior, todo eso genera ruido, incertidumbre y va en detrimento de la actividad productiva de la inversión en el sector de infraestructura señaló.

Tasas de interés

En Colombia las tasas de interés tienen un impacto importante en la economía nacional. Tanto el propio presidente Gustavo Petro como varios gremios le han pedido al Banco La República que empiece a bajar rápidamente sus tasas de interés para poder estimular el crecimiento de la economía. Mejía habló de estas expectativas.

"A mí no me cabe duda que en este año el Banco continuará reduciendo sus tasas. Ya lo ha hecho en dos oportunidades de diciembre y enero y seguramente acelerará el paso, especialmente por estos datos. Pero esa es una condición necesaria más no suficiente. Es decir, no es solamente con una reducción de tasas de interés que se va a reactivar la economía. Hay dos factores adicionales que están jugando en contra y que el Gobierno tiene que empezar a resolver. El primero es la confianza, la incertidumbre que ha sido alta por varias de las medidas que ha adoptado el Gobierno nacional es una barrera muy importante para la inversión. En segundo lugar, el Gobierno tendrá que acelerar la ejecución del presupuesto este año", enfatizó.

Publicidad

El director ejecutivo de Fedesarrollo mencionó un tema reciente también muy cuestionado desde su sector y los expertos en economía: el decreto del presupuesto y pérdida de confianza inversionista; puntos que alejan a la economía colombiana de un equilibrio.

"Hace algunos días cuando comentaba yo sobre esta historia del problema que hubo con las partidas del presupuesto general, especialmente en el sector de infraestructura, yo mencionaba que esto era una especie de un tiro en el pie por parte del propio Gobierno. Fíjese que esta historia de que el presupuesto no tuviera específicamente los proyectos de infraestructura a los cuales se iban a destinar los recursos, las vigencia futuras que son compromisos de pago por parte del Gobierno nacional, lo único que generaron fue esa alerta entre los inversionistas, entre los bien sobre la capacidad del Gobierno para poder honrar con sus compromisos. Y eso, por supuesto, genera una pérdida de confianza. Afortunadamente, el Gobierno echó para atrás esa decisión y publicó recientemente el decreto que vuelve a dar tranquilidad en ese sentido", dijo Mejía.

¿Discusión de las reformas del Gobierno Petro afectan la economía colombiana?

Ante una nueva legislatura se seguirán debatiendo las reformas más importantes que busca el Gobierno del presidente Gustavo Petro avancen en el Congreso, en un ambiente político bastante crispado estos proyectos podrían aumentar más la tensión y derivarse en temas económicos, esto respondió Mejía.

Publicidad

"Por supuesto que la incertidumbre no es buena. De hecho, nosotros publicamos la encuesta de Opinión Financiera mensualmente, en donde hacemos unas preguntas a todos los analistas, a los inversionistas que están justamente monitoreando las diferentes variables a nivel económico y político y una pregunta muy específica que dice básicamente ¿Cuáles son los factores más relevantes en su decisión de invertir? Desde hace ya varios meses el principal factor se denomina condiciones sociopolíticas, es decir, las discusiones que se han venido presentando, realmente toman un efecto desde el punto de vista de lo que están mirando y decidiendo a los inversionistas. Entonces, los factores políticos, naturalmente, no se pueden separar de la economía", resaltó.

Además, mencionó que en el sector están preocupados por el comportamiento del mercado laboral, por la enorme informalidad, por las altas tasas de desempleo y habló de la reforma laboral que, infortunadamente, va en contravía de lo que se requiere una reforma que aumenta el costo del empleo formal y lo que seguramente en "algunas ocasiones va a generar es un aumento de la informalidad"

¿Qué pasará con la economía colombiana este 2024?

Luis Fernando Mejía señaló que, en sus cálculos, este año va a ser un poquito mejor que el año anterior en cuanto a la economía nacional. La expectativa es que la los números crezcan un poco más.

"Nuestra cifra puntual es el 1,8 %, la inflación continuará reduciéndose. La expectativa que tenemos es que cierra alrededor del 5,5 % y también muy importante para el bolsillo de los hogares, que el Banco de la República continuará reduciendo su tasa de interés porque esto implicará menores costos de endeudamiento para créditos de consumo, hipotecarios, comerciales y demás. El consejo para los hogares es tratar de organizar un poquito sus destinadas al inicio del año, hacer una evaluación de cuáles son sus ingresos, cuáles son sus costos, eliminar cualquier gasto adicional y aprovechar la reducción de tasas de interés para ser que se conoce como compras de cartera", mencionó.

¿Un crédito hipotecario en este momento es buen negocio?

Finalmente, Mejía se refirió a la baja de intereses de los bandos y cómo van a aliviar los créditos de consumo que se hicieron los colombianos en meses anteriores.

Aquí es muy importante que las tasas están bajando, seguramente bajarán más en la segunda mitad del año porque el Banco de la República está hasta ahora iniciando su fase de reducción. Creo que ya la segunda mitad del año será mucho más interesante, pero no sobra preguntar. Seguramente ya algunos bancos se anticiparon a la reducción de las tasas de interés y empezaron a ofrecer unas tasas un poquito más cómodas que las que tuvimos el año. La inflación viene cayendo, so también es favorable. Y lo de la tasas de interés. La disposición a comprar vivienda, por ejemplo, sigue siendo muy negativa, pero es mejor que la que hace algunos meses y seguramente continuará mejorando en este 2024 concluyó.