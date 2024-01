“Economía colombiana ya tocó fondo; crecimiento seguirá, pero será insuficiente”: Fedesarrollo

La economía colombiana experimentó un giro en noviembre al registrar un crecimiento del 2.25 %, según informó el Dane, tras cifras negativas en septiembre y octubre. Sin embargo, a pesar de este repunte, la calificadora de riesgo Standard & Poor's ha cambiado la perspectiva de la calificación crediticia de Colombia de estable a negativa, abriendo la posibilidad de un recorte en los próximos 24 meses.

Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, en Mañanas Blu, con Néstor Morales, aseguró que la economía colombiana ya tocó fondo, pero que seguirá creciendo. "No estoy preocupado por la recesión, creo que Colombia va a crecer este año", aseguró.

"Es una muy buena noticia el dato de crecimiento para noviembre, 2,3 %, nuestra expectativa estaba en el 1,7 % (...) Si se hubiera dado un mal dato en noviembre, muy probablemente la economía técnicamente habría entrado en recesión", aseguró Mejía. Sin embargo, señaló que a pesar de este repunte, el crecimiento acumulado entre enero y noviembre apenas alcanza el 1 %, planteando desafíos para el cierre del año.

El elemento no tan positivo es que cuando usted mira el crecimiento entre enero y noviembre la economía está creciendo un 1 %, el resto para este año es cómo aumentar ese porcentaje dijo

En cuanto a las proyecciones para 2024, Luis Fernando Mejía destacó que el Banco de la República continuará reduciendo su tasa de interés lo que ayudará a mejorar la economía en el país, pero expresó sus dudas sobre un crecimiento del 1.8 %, considerándolo insuficiente para abordar los problemas económicos y sociales del país.

Sobre la propuesta de reforma tributaria presentada por el presidente Petro, el director de Fedesarrollo comentó: "Es interesante que el presidente Petro haya puesto sobre la mesa uno de los comentarios más importantes que hicimos en su momento a la reforma del 2022. Colombia no puede ser competitivo, no va a incentivar la creación de empresas manteniendo un impuesto de renta el 35 %, que es el más alto de toda América Latina junto con Argentina, que no es propiamente un buen ejemplo en materia de estabilidad", dijo.