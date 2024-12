Angélica Lozano: “La reforma tributaria está en coma, ni siquiera tiene ponencia”

La senadora del partido Alianza Verde Angélica Lozano , habló sobre el pulso de la reforma tributaria en el Congreso y su virtual hundida, luego de los anuncios de varias bancadas y parlamentarios sobre su rechazo a la iniciativa.

A pesar de que el Gobierno cedió en varios puntos de la iniciativa, no logró el apoyo de los congresistas de las comisiones económicas para sacar el proyecto adelante.

La senadora aseguró que se trata de una reforma que prácticamente está en coma y que ni siquiera tiene ponencia para ser discutida en la plenaria.

En ese sentido, también recordó el enredo político que ha habido alrededor de la reforma, lo que le ha disminuida también fuerza.

"El proyecto ni siquiera tiene ponencia. Lo que se vota es una ponencia. Y a las reuniones de lunes y martes de ponentes llegaron siete de treinta y ocho oponentes. No hay ambiente político y es incluso desde antes. No hay ambiente para crear nuevos impuestos ni para anticipar regla fiscal que traduciéndolo. Eso quiere decir nuevos créditos, nueva deuda nacional. No es conveniente seguir ampliando el hueco", dijo.

A esto agregó que también enturbia todas estas declaraciones e información reciente judicial que se han hecho públicas.

Publicidad

Propuestas de ajuste fiscal y ejecución del presupuesto

La senadora también hizo hincapié en la importancia de ejecutar el presupuesto ya asignado antes de considerar la necesidad de impuestos adicionales. Con más de noventa billones sin ejecutar de regalías, Lozano argumentó que el gobierno debería centrarse en usar fondos disponibles en lugar de buscar nuevas cargas fiscales, sobre todo en un clima económico adverso.

"No se trata de incrementar la deuda nacional, es crucial que el gobierno utilice lo que ya tiene antes de solicitar más a la ciudadanía. No se hace mercado con tarjeta de crédito para pagar la tarjeta con un nuevo cupo", afirmó enérgicamente Lozano.

Publicidad

El futuro incierto de la ley de financiamiento

Cuando se le preguntó sobre la necesidad de un decreto que restrinja el gasto público, Lozano señaló que es potestad del gobierno manejar los rubros, y que debe actuar con responsabilidad.

"Los ciudadanos merecen transparencia sobre a donde se recortarán los gastos". La senadora también advirtió que el hueco fiscal podría ser más grande de lo anticipado, señalando que las proyecciones para el próximo año deberían reflejar una realidad fiscal más ajustada. "El Gobierno tiene la oportunidad de reconsiderar su estrategia fiscal, y más que buscar nuevos impuestos, debería concentrarse en la eficiencia del gasto".

Publicidad

Escuche aquí la entrevista: