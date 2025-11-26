En vivo
Anif y CCI: "Es necesaria una inversión de 19 billones de pesos para proyectos del país"

Anif y CCI: “Es necesaria una inversión de 19 billones de pesos para proyectos del país”

En un estudio conjunto entre Anif y la CCI dieron a conocer que Colombia necesita una inversión anual de 19 billones de pesos para complementar los proyectos de infraestructura del periodo 2023-2035.

