Ante un posible racionamiento de gas en Colombia, ¿quiénes serían los más afectados?

La posibilidad de un racionamiento de gas en Colombia ha generado una gran incertidumbre en el país. Ante esta situación, es importante analizar quiénes serían los principales afectados por esta medida y cuáles serían las consecuencias para la población.

Según la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía (Asoenergia), en caso de que se implemente un racionamiento de gas, los primeros en ser afectados serían los generadores térmicos y la gran industria. Esto implicaría problemas de abastecimiento energético tanto para la industria como para la generación térmica.

Así lo explicó en diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, la presidenta de Asoenergia, Sandra Fonseca. Según precisó, en un contexto en el que los embalses se encuentran en niveles bajos y se busca que las termoeléctricas sean las principales proveedoras de energía en el país, gran parte del gas se destina a estas plantas.

"Si se declara racionamiento de gas, la prioridad que hoy está establecida implica que los primeros a los que se les raciona es a los generadores térmicos y a la gran industria. Después, seguiría ya los residenciales, el gas vehicular y otros consumos. Eso quiere decir que en la medida en que haya más restricciones, pues va a haber más problemas de abastecimiento energético para la industria y para la generación térmica”, detalló.

“Ahora, como todos sabemos, estamos en una demanda amplia de generación por la falta de lluvias. Entonces, si el Gobierno le da prioridad a la generación térmica para tratar de ahorrar agua, pues seguramente el razonamiento de gas, sea por este mantenimiento o por lo que han dicho los productores, que a partir de diciembre no hay gas suficiente, va a afectar a todos los usuarios de gas del país", agregó.

Sin embargo, la principal refinería del país, ubicada en Cartagena, entrará en un periodo de mantenimiento que podría afectar el suministro de gas. Ante esta situación, surge la pregunta sobre quién debería asumir los mayores costos y sacrificios en caso de un racionamiento de gas.

Por un lado, dijo, el Gobierno niega la necesidad de esta medida y señala que no habrá racionamientos ni déficit. Por otro lado, los productores de gas advierten sobre la escasez y la necesidad de implementar un racionamiento.

“El tema es muy complejo. Nosotros, como usuarios, somos grandes usuarios, tenemos una dicotomía acá porque los productores, transportadores de gas han anunciado que indefectiblemente va a haber un razonamiento a partir de diciembre por el tema del mantenimiento de la planta de regasificación. Eso, claro, que no se puede abastecer toda la demanda. Por el otro lado, el Gobierno primero dijo que no, luego dijo que de pronto había, que hacer una vaca, pero asegura abastecimiento pleno. Entonces, como usuarios estamos en una incertidumbre total, porque si no hay gas igual vamos a ser los primeros en sufrir por este desabastecimiento que debería estar garantizado por el Gobierno”, sentenció Fonseca.

En este sentido, recalcó que es importante que el Gobierno controle los precios del gas para evitar abusos y garantizar un abastecimiento adecuado. Además, se hace necesario fomentar el ahorro de energía eléctrica y buscar alternativas de generación para reducir la dependencia del gas. Asimismo, indicó que es fundamental que los productores de gas optimicen su producción y pongan más gas en el mercado.