Arremetida y rechazo de las Farc por declaración de Kofi Annan

En una entrevista publicada por Anncol, medio afín a la guerrilla de las Farc, alias ‘Jesús Santrich’ descalificó las declaraciones que dio en su momento el exsecretario de las Naciones Unidas Kofi Annan, tras la reunión que sostuvo con las delegaciones de paz de la guerrilla y el Gobierno.

Para Santrich, los miembros de las Farc no pagarán un solo día de cárcel en caso de alcanzar un acuerdo de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

“Con seguridad no ayuda en nada para que el proceso de paz avance, lo que hace es confundir y colocar más obstáculos. Por eso, al respecto de todo lo que dijo, al parecer siguiendo un librero de cuya elaboración la insurgencia no hizo parte, lo que nos queda es reiterar nuestro desacuerdo y repetir que quienes ejercemos el derecho a la rebelión contra un régimen de terror no estamos dispuestos a pagar un solo día de cárcel”, señaló.

Agregó: “Si un personaje como Kofi Annan tiene la decisión de hacer públicas posturas propias, personales, lo mejor es que busque otro tipo de estrados, no aquellos donde gobierno y guerrilla le acompañan en gesto de aproximación y concordia, sin posibilidad de controvertir”.

Alias Jesús Santrich agregó que los miembros de las Farc no están asistiendo a un proceso de sometimiento ni de rendición en la mesa de negociación de La Habana.