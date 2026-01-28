Así le deben pagar las cesantías: tome nota para que no le den en la 'cabeza'

Enero está cerca de terminar y, con ello, los trabajadores en Colombia esperan recibir finalmente el pago de los intereses de cesantías, un ingreso clave que puede ayudar a las familias a cubrir los gastos adicionales asumidos durante la temporada decembrina. Este dinero es un derecho laboral y conocer cómo debe liquidarse es fundamental para evitar sorpresas y, como muchos dicen, para que no le den en la “cabeza”.

Los intereses a las cesantías están contemplados en la ley y aplican para quienes cuentan con contrato laboral, con algunas excepciones específicas. No se trata de un favor del empleador ni de un beneficio opcional, sino de una obligación que debe cumplirse dentro de los tiempos establecidos.



Cuánto le deben pagar de intereses de las cesantías: que no le den en la cabeza

La Ley 52 de 1975 establece que el empleador debe pagar el 12 % anual sobre el valor de las cesantías acumuladas al 31 de diciembre del año anterior. Para efectos de la liquidación, Scola Abogados señala que se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

En el caso de trabajadores que devenguen hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, al salario base se debe sumar el valor del auxilio de transporte o de conectividad, según corresponda.

Si durante los últimos tres meses del año se presentó variación en el salario, este deberá determinarse con base en el promedio salarial del año.



Cuando el trabajador haya solicitado retiros parciales de cesantías correspondientes al año 2025 para construcción de vivienda, compra de vivienda o liberación de gravámenes hipotecarios, la consignación deberá realizarse únicamente por el valor no afectado por dicho retiro parcial.

Los períodos de suspensión del contrato de trabajo no se tienen en cuenta para efectos del cálculo de las cesantías.

Cesantías. Foto: Pexels

Fechas clave para el pago de cesantías e intereses en 2026

Aquí es donde muchos empleados deben poner especial atención. La norma es clara frente a los plazos:



Los intereses de las cesantías del año 2025 deben pagarse directamente al trabajador, a más tardar el 31 de enero de 2026.

Las cesantías, como tal, deben ser consignadas en el fondo elegido por el trabajador antes del 14 de febrero de 2026.

En la práctica, muchas empresas incluyen los intereses dentro de la nómina de enero, lo que explica por qué algunos pagos llegan más altos de lo habitual.

Qué pasa si no pagan los intereses de las cesantías

Cuando el empleador incumple, la ley también responde. Si no se pagan los intereses dentro del plazo, el trabajador tiene derecho a una indemnización equivalente al valor de esos intereses, además de lo adeudado. Este dinero, además, cuenta con varias protecciones:



Está exento de impuestos.

Es irrenunciable.

Es inembargable, salvo casos muy específicos previstos por la ley.

Finalmente, el inicio de una nueva anualidad también abre la puerta a esquemas alternativos, como la consignación mensual del 8,33 % del salario al fondo de cesantías o el pago mensual del 1 % del salario como intereses. Opciones que, bien revisadas, pueden dar mayor control y claridad sobre este ahorro obligatorio.