Aumentan remesas que envían los colombianos desde el exterior: subió 13,9 % en seis meses

En el informe trimestral del comportamiento de la balanza de pagos y de la posición de inversión internacional de Colombia, que describe los principales resultados para la cuenta corriente y la cuenta financiera del país, se muestra que entre enero y junio de 2025, Colombia recibió ingresos netos por transferencias corrientes que sumaron 7.997 millones de dólares, lo que representa un aumento del 10,6 % frente al mismo periodo del año pasado.

El principal motor de este crecimiento fueron las remesas que enviaron los trabajadores desde el exterior, que alcanzaron los 6.408 millones de dólares, un 13,9 % más que en 2024. Estos recursos equivalen al 3 % del Producto Interno Bruto (PIB) semestral del país y al 13,3 % de los ingresos corrientes de la balanza de pagos.

Recordemos que las remesas son envíos de dinero, y a veces bienes, que un migrante o persona que trabaja en el extranjero realiza a su país de origen para apoyar a sus familias. Estas transferencias también pueden ser de colombianos que mandan dinero a otros países.

Aumentan remesas que envían los colombianos desde el exterior

Los mayores aportes llegaron desde Estados Unidos y España, con incrementos de 215 y 206 millones de dólares, respectivamente, en comparación con el primer semestre del año anterior.

Por otro lado, los ingresos por otras transferencias, como recursos recibidos por entidades del Gobierno o donaciones de extranjeros a residentes, sumaron 2.324 millones de dólares, 128 millones menos que en 2024.

En cuanto a las transferencias enviadas al exterior, estas se redujeron en 13,7 %, al ubicarse en 735 millones de dólares. En este rubro se incluyen aportes de Colombia a organismos internacionales, pagos relacionados con seguros, así como remesas y donaciones enviadas por residentes a personas fuera del país.

Todo esto indica que el primer semestre de 2025 mostró un panorama positivo en las transferencias que llegan al país, gracias al mayor flujo de remesas de los colombianos en el exterior, especialmente desde Estados Unidos y España.