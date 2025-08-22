Baja inversión extrajera e IVA a tiquetes: preocupaciones del gremio turístico en Medellín

Disminución de inversión extranjera, IVA a tiquetes y recursos del Fondo Nacional son las principales preocupaciones del gremio del Turismo en Medellín. Durante el Congreso Nacional de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo se pidió mayor compromiso al Gobierno nacional con políticas públicas claves para el sector.

En la vigésima novena edición del Congreso Nacional de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), llevado a cabo en Plaza Mayor, se abordaron diferentes retos y desafíos que hoy enfrenta el sector turístico en Colombia. Durante el evento, más de mil empresarios del sector turístico se reunieron para discutir la situación actual y las perspectivas futuras de la industria.

Uno de los puntos más debatidos y que mayor preocupación generó es la caída de la inversión extranjera. Según datos del Banco de la República, en general la inversión foránea en Colombia ha disminuido un 24 %, pero en el sector turístico el retroceso supera el 80 %.

El segundo aspecto que inquieta a los empresarios es el impacto del IVA del 19 % sobre los tiquetes aéreos, el alojamiento y los servicios turísticos. De acuerdo con cifras del DANE, el turismo nacional se ha contraído un 5,5 %, siendo los costos económicos la principal razón de la reducción de viajes. Paula Cortés, presidenta de ANATO insistió en la necesidad de una reducción gradual del impuesto para dinamizar la economía y hacer más competitivo el mercado.

"Hemos venido insistiendo que el IVA del 19 % es muy alto para el tiquete aéreo, para el alojamiento y para los servicios turísticos que son los que empaquetan las agencias de viajes. Por eso hemos venido solicitando al Gobierno Nacional y al Ministerio de Hacienda que pueda dinamizar un poco más la economía del país haciendo una reducción gradual del IVA", expresó la presidenta.

Finalmente, la retención de recursos fiscales para el sector es otro de los reclamos. Desde ANATO indicaron que los dineros que ingresan al Fondo Nacional de Turismo a través de los tributos cobrados a visitantes extranjeros permanecen en el Ministerio de Hacienda hasta que el Fontur los solicite para proyectos específicos. Esta práctica, según el gremio, frena la competitividad y dificulta la planeación estratégica. Es de anotar que la asociación indicó que hoy el Fondo Nacional del Turismo, Fontur, cuenta con cerca de 500 mil millones de pesos, entre recursos fiscales y parafiscales, que deberían estar agilizando la promoción internacional del país.