Aunque no lleva ni un mes funcionando, MinHacienda ya propone retefuente en pagos por Bre-B

Bajo el argumento de equilibrar las condiciones, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó un proyecto de decreto que llevaría a aplicar la retención en la fuente en en pagos efectuados a través de Bre-B y otras billeteras digitales al igual que hoy pasa con pagos realizados con tarjetas de crédito o débito.

La medida, propuesta por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, fija una tarifa única del 1,5 % para las ventas de bienes y servicios pagadas a través de cualquier instrumento digital, incluidos los códigos QR, las transferencias electrónicas, las tarjetas virtuales y las billeteras digitales.

Hasta ahora, solo los pagos con tarjetas estaban sujetos a retención, mientras que las transferencias electrónicas no tenían retención alguna.

Según el documento, la decisión busca “evitar el arbitraje entre diferentes productos y reconocer un trato similar entre los medios de pago que ofrecen plena trazabilidad transaccional”.



MinHacienda ya propone retefuente en pagos por Bre-B 2

El decreto también redefine los responsables de practicar la retención. En adelante, serán los adquirentes (como bancos, pasarelas de pago y sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos) o, en su caso, los agregadores, quienes deberán efectuar la retención en el momento del abono o pago.

La nueva norma plantea una excepción de retención a las personas naturales no responsables del IVA, y precisa que en la base de cálculo no se incluirán los valores correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o propinas.

El decreto ya está para comentarios y se firmaría el próximo viernes 25 de octubre para su entrada en rigor.

Bre-B, proyecto creado e impulsado por el Banco de la República, entró en operación oficial el pasado 6 de octubre de 2025, luego de una fase de pruebas y controles iniciada el 23 de septiembre. Este sistema de pagos inmediatos de Colombia busca facilitar las transferencias entre diferentes bancos y billeteras digitales para que se hagan de manera instantánea y gratuita.

Por ello, varios expertos alegan que este proyecto del Gobierno afectaría a personas y micro y pequeñas empresas que han beneficiado de la flexibilización de las transferencias en especial cuando se trata de bajos montos.

Cabe recordar que el Gobierno, a través de su ministerio de Hacienda, viene adelantando una serie de estrategias para aumentar el recaudo; una de ellas es la ley de financiamiento que aún espera un trámite en el congreso.