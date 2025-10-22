Aunque no lleva ni un mes funcionando, MinHacienda ya propone retefuente en pagos por Bre-B

Bajo el argumento de equilibrar las condiciones, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó un proyecto de decreto que llevaría a aplicar la retención en la fuente en en pagos efectuados a través de Bre-B y otras billeteras digitales al igual que hoy pasa con pagos realizados con tarjetas de crédito o débito.
La medida, propuesta por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, fija una tarifa única del 1,5 % para las ventas de bienes y servicios pagadas a través de cualquier instrumento digital, incluidos los códigos QR, las transferencias electrónicas, las tarjetas virtuales y las billeteras digitales.
Hasta ahora, solo los pagos con tarjetas estaban sujetos a retención, mientras que las transferencias electrónicas no tenían retención alguna.
Según el documento, la decisión busca “evitar el arbitraje entre diferentes productos y reconocer un trato similar entre los medios de pago que ofrecen plena trazabilidad transaccional”.
El decreto también redefine los responsables de practicar la retención. En adelante, serán los adquirentes (como bancos, pasarelas de pago y sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos) o, en su caso, los agregadores, quienes deberán efectuar la retención en el momento del abono o pago.
La nueva norma plantea una excepción de retención a las personas naturales no responsables del IVA, y precisa que en la base de cálculo no se incluirán los valores correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o propinas.
El decreto ya está para comentarios y se firmaría el próximo viernes 25 de octubre para su entrada en rigor.
Bre-B, proyecto creado e impulsado por el Banco de la República, entró en operación oficial el pasado 6 de octubre de 2025, luego de una fase de pruebas y controles iniciada el 23 de septiembre. Este sistema de pagos inmediatos de Colombia busca facilitar las transferencias entre diferentes bancos y billeteras digitales para que se hagan de manera instantánea y gratuita.
Por ello, varios expertos alegan que este proyecto del Gobierno afectaría a personas y micro y pequeñas empresas que han beneficiado de la flexibilización de las transferencias en especial cuando se trata de bajos montos.
Cabe recordar que el Gobierno, a través de su ministerio de Hacienda, viene adelantando una serie de estrategias para aumentar el recaudo; una de ellas es la ley de financiamiento que aún espera un trámite en el congreso.