Bre-B se estrena masivamente: aliste su Llave y olvídese de trámite tedioso

A partir del próximo lunes, 6 de octubre, entrará en funcionamiento masivo el sistema de pagos largamente anticipado que promete transformar la manera en que los ciudadanos y las empresas realizan transacciones en el país.

Este nuevo esquema, conocido como Bre-B, ha sido diseñado para ser un sistema de pagos interoperable y que funciona casi en tiempo real. La confirmación de este importante lanzamiento la hizo el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, durante el Congreso de Confecámaras en Cartagena.



¿Qué es Bre-B y para qué sirve?

El objetivo central de Bre-B es permitir que las transacciones se muevan de manera muy ágil, facilitando significativamente la vida económica de los usuarios. En ese sentido, Villar indicó que el proceso de preparación y los pilotos han sido muy exitosos, destacando la robusta adopción que ha tenido el sistema hasta el momento.



Bre-B: transferencias entre cuentas rápido y fácil

El cambio más significativo que trae consigo Bre-B radica en la drástica simplificación del proceso de transferencia de dinero. Hasta ahora, para realizar una transferencia, era necesario proporcionar al remitente una serie de datos personales y bancarios, como el nombre completo del beneficiario, el número de su cuenta de ahorros, el nombre de su banco, entre otros.



¿Cómo se activa una Llave en el sistema Bre-B?

Desde el próximo lunes, esta complejidad de pasar dinero entre cuentas quedará eliminada. Los usuarios solo necesitarán entregar su Llave, ya disponibles, para que se pueda ejecutar la transferencia, un proceso tan sencillo como eso.

Para activarla, el usuario solo deberá entrar a su cuenta bancaria (lo puede hacer en cualquiera) y buscar la opción de Bre-B que ya debe aparecer. El sistema le dará la opción de registrar la Llave y listo; esto puede hacerlo en todas sus cuentas.

Esta Llave puede ser una de varias opciones que el usuario haya registrado, lo que aumenta la conveniencia y seguridad. Las opciones de llaves incluyen:



Su número de celular Su número de cédula Su correo electrónico Un código alfanumérico que haya registrado previamente.

La implementación en firme de este sistema busca no solo agilizar, sino también modernizar la forma en que el dinero fluye en la economía. Si bien algunos ciudadanos ya se han familiarizado con este concepto a través de pilotos realizados por bancos privados, la entrada masiva en funcionamiento del sistema queda en firme.



Y es que el informe del Banco de la República subraya el excelente ritmo de adopción del sistema incluso antes de su lanzamiento masivo. Las cifras reveladas por el gerente Villar son contundentes y demuestran la confianza del ecosistema financiero en Bre-B.

Se estima que alrededor de 32 millones de personas naturales y jurídicas ya han registrado sus llaves.