Creación de empresas en Colombia avanza a un ritmo insuficiente: apenas 1,9 % en 2025

Julián Domínguez, presidente de Confecámaras, entidad que reúne a las 58 Cámaras de Comercio del país, indicó que el crecimiento en la creación de empresas en Colombia creció solamente en 1,9% durante el primer semestre de 2025, frente al mismo periodo del año pasado.

De acuerdo con Domínguez, el ritmo sigue siendo insuficiente para responder a las necesidades de la economía nacional. “Ese 1,9 % no alcanza para impulsar la dinámica productiva. Históricamente, la creación de empresas debería estar en el 5 o 6 % para equilibrar el consumo con la producción”, señaló.

En un informe de dinámicas empresariales de Confecámaras, se muestra que el incremento estuvo impulsado por las microempresas, mientras que las pequeñas, medianas y grandes registraron caídas de –12,6 %, –15 % y –62,5 %, respectivamente. Por tipo de sociedad, el 74 % de los registros correspondieron a personas naturales y el 26 % a sociedades.

A nivel sectorial, el crecimiento estuvo liderado por comercio (3,3 %), servicios (1,9 %) y agricultura (16 %). En contraste, la construcción (–8,2 %) y la industria manufacturera (–3,2 %) registraron retrocesos.



Uno de los datos más relevantes es que el 44 % de las nuevas empresas nacieron con al menos un empleo, lo que equivale a más de 100.000 puestos de trabajo generados. De estas, el 39 % pertenecen al comercio al por mayor y menor, el 17 % a alojamiento y servicios de comida, el 10 % a manufactura y el resto a actividades profesionales y otros servicios.

De acuerdo con el análisis, el principal obstáculo para la creación empresarial sigue siendo el acceso a crédito y capital.

En conclusión, aunque la creación de empresas en Colombia muestra señales de recuperación, el desafío está en fortalecer las condiciones de inversión y financiamiento, de manera que más negocios puedan surgir, crecer y aportar de forma sostenida a la economía y al empleo.