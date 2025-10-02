En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Benedetti y Montealegre
Flotilla Gaza
Mundial Sub 20
Vive Claro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Creación de empresas en Colombia avanza a un ritmo insuficiente: apenas 1,9 % en 2025

Creación de empresas en Colombia avanza a un ritmo insuficiente: apenas 1,9 % en 2025

Confecámaras advierte que el país necesita un crecimiento cercano al 6 % para dinamizar la economía, pero el aumento se concentró en microempresas, mientras que los negocios más grandes retrocedieron.

Creación de empresas en Colombia avanza a un ritmo insuficiente
Confecámaras
Foto: Blu Radio
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: 2 de oct, 2025

Julián Domínguez, presidente de Confecámaras, entidad que reúne a las 58 Cámaras de Comercio del país, indicó que el crecimiento en la creación de empresas en Colombia creció solamente en 1,9% durante el primer semestre de 2025, frente al mismo periodo del año pasado.

Vea también:

  1. A las empresas les llegó la hora de incluir a quienes tienen discapacidad: Best Buddies
    Inclusión a las personas con discapacidad en las empresas
    Foto: Best Buddies
    Nación

    A las empresas les llegó la hora de incluir a quienes tienen discapacidad: Best Buddies

De acuerdo con Domínguez, el ritmo sigue siendo insuficiente para responder a las necesidades de la economía nacional. “Ese 1,9 % no alcanza para impulsar la dinámica productiva. Históricamente, la creación de empresas debería estar en el 5 o 6 % para equilibrar el consumo con la producción”, señaló.

En un informe de dinámicas empresariales de Confecámaras, se muestra que el incremento estuvo impulsado por las microempresas, mientras que las pequeñas, medianas y grandes registraron caídas de –12,6 %, –15 % y –62,5 %, respectivamente. Por tipo de sociedad, el 74 % de los registros correspondieron a personas naturales y el 26 % a sociedades.

A nivel sectorial, el crecimiento estuvo liderado por comercio (3,3 %), servicios (1,9 %) y agricultura (16 %). En contraste, la construcción (–8,2 %) y la industria manufacturera (–3,2 %) registraron retrocesos.

Uno de los datos más relevantes es que el 44 % de las nuevas empresas nacieron con al menos un empleo, lo que equivale a más de 100.000 puestos de trabajo generados. De estas, el 39 % pertenecen al comercio al por mayor y menor, el 17 % a alojamiento y servicios de comida, el 10 % a manufactura y el resto a actividades profesionales y otros servicios.

De acuerdo con el análisis, el principal obstáculo para la creación empresarial sigue siendo el acceso a crédito y capital.

En conclusión, aunque la creación de empresas en Colombia muestra señales de recuperación, el desafío está en fortalecer las condiciones de inversión y financiamiento, de manera que más negocios puedan surgir, crecer y aportar de forma sostenida a la economía y al empleo.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad