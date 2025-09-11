A las empresas les llegó la hora de incluir a quienes tienen discapacidad: Best Buddies

Unas 16.000 empresas colombianas de más de 100 empleados tendrán que contratar a personas con discapacidad desde junio del próximo año como consecuencia de la entrada en vigencia de la reforma laboral, que establece una cuota obligatoria de contratación, según cálculos de Best Buddies.

El cumplimiento de las nuevas cuotas plantea un reto en la adaptación de los puestos de trabajo, sin embargo, la principal barrera tiene que ver con la actitud y los sesgos, según Alejandra Arenas, directora ejecutiva de la organización.

“Las empresas que hoy en día le dan empleo a nuestra población, que las hemos denominado amigos del alma en Besties, han encontrado que las empresas se transforman, transforman el clima de una manera positiva, se vuelven mucho más humanas, empáticas. El tema de inclusión laboral de personas con discapacidad no es un tema de responsabilidad social, es un tema estratégico, se vuelven más innovadoras, fomentan la creatividad dentro de los equipos”, aseguró Arenas.

Best Buddies trabaja con personas que tienen discapacidades mentales o cognitivas. Sin embargo, el espectro de personas que estarían cobijadas con la nueva ley laboral colombiana incluye a personas con discapacidades visuales, auditivas o motrices entre otras.

El cálculo del Gobierno hoy es que unas 50.000 personas con discapacidad podrían ser contratadas en los próximos meses. Un dato positivo en un contexto en el que se enfrentan a un desempleo del 70 % al 80 %. En contraste, la tasa de desocupación nacional fue de 8.6 % en la más reciente medición del Dane.

La reforma laboral establece que las compañías deben realizar los ajustes razonables que permitan a una persona con discapacidad desarrollar y mantener su empleo en condiciones dignas. Esos ajustes están relacionados con el tipo de discapacidad de cada persona.

Finalmente, las empresas que contratan a personas con discapacidad pueden acceder a algunos beneficios legales como por ejemplo puntuación adicional en las licitaciones, deducciones de renta y en algunos casos incentivos económicos del Gobierno.