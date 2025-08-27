Bancolombia hace grave advertencia a clientes: "No caiga en la trampa de los delincuentes"

Muy pocos clientes de Bancolombia conocen la existencia de Tabot, su único asistente virtual oficial, diseñado para brindar asistencia rápida a través de WhatsApp. Sin embargo, hay estafadores que se hacen pasar con este asistente para robar cuentas.

Tabot el oficial se identifica con el número +57 301 353 67 88. Es crucial recordar que solo existe un Tabot oficial, y siempre podrá verificar su autenticidad buscando el ícono azul de cuenta verificada en WhatsApp.

Este asistente está entrenado para resolver una amplia variedad de inquietudes relacionadas con productos financieros, certificados tributarios, extractos, información de oficinas y temas de seguridad. Puede iniciar una conversación con él en cualquier momento, sin necesidad de ir a una sucursal o hacer llamadas telefónicas.

Beneficios clave de Tabot:



Disponible 24/7: Puede interactuar con Tabot a cualquier hora del día.

Seguridad mejorada: Tabot alerta sobre transacciones inusuales o sospechosas. Si detecta una, se escribirá desde el número oficial para confirmar tu identidad, pidiéndole solo responder "SI" o "NO" a la transacción.

Reconocimiento facial: Permite desbloquear la clave dinámica mediante reconocimiento facial.

Acceso Directo: Solo necesita WhatsApp para hablar con él, directamente desde su celular.

Ahorro de Tiempo: Resuelve sus inquietudes de forma rápida y segura.

Resuelve sus inquietudes de forma rápida y segura. Amplia Gama de Servicios: Con Tabot puedes solicitar certificados tributarios y extractos, consultar información sobre cuentas, tarjetas y opciones de inversión. También permite bloquear y desbloquear tarjetas y claves, recuperar usuarios y reportar mensajes sospechosos.

Lo que Tabot NUNCA hará (Medidas Antifraude)

Para su seguridad, es vital saber lo que Tabot nunca hará, ya que estas son señales de posibles intentos de fraude:

