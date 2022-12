Bancolombia presenta nuevamente fallas en sus canales virtuales

La entidad bancaria confirmó que se están presentando fallas en las transacciones que se realizan a través de sus canales virtuales principalmente en los registros de saldos de las cuentas.

Publicidad

Bancolombia aseguró que en este momento está trabajando para restablecer las dificultades que se presentan a través de la Sucursal virtual del banco.

También a través de Twitter Bancolombia explicó que "algunas transacciones de ayer por canales virtuales no se han aplicado, en las próximas horas quedará solucionado".

Publicidad

Este es el comunicado emitido por Bancolombia:



Bancolombia informa que algunas transacciones realizadas por canales virtuales y PAC este jueves 18 de agosto no se aplicaron oportunamente sobre las cuentas de ahorro y corriente de algunos de nuestros clientes. Esta situación se normalizará en el transcurso del día, y de esta manera los saldos se volverán a ver reflejados de forma correcta.



Sabemos que esta situación ha causado inconvenientes y por eso la organización ofrece sus más sinceras disculpas, y garantiza que el dinero de los clientes no ha estado ni estará en riesgo y que está adoptando todas las acciones necesarias para que situaciones como están no se presenten.



Estos son algunos de los escenarios que pudieron afectar a los clientes:



• Pudieron haber recibido una transferencia que no ingresó en la cuenta de ahorros/corriente, por lo que el saldo podría estar en cero mientras corregimos la situación y los recursos ingresan y se reflejan en el saldo.



• Pudieron haber recibido una transferencia que no ingresó a la cuenta, pero que se visualizó como exitosa; con dicho dinero pudieron haber realizado un pago. Debido a estos movimientos, es posible que el saldo de la cuenta aparezca disminuido en este momento o en sobregiro por el no ingreso de los recursos de la transferencia. Si hay intereses causados por esta situación, serán reversados en la noche de hoy.



• Los intereses generados por los saldos de los movimientos que no quedaron correctamente aplicados serán ajustados y corregidos hoy en la noche.



• Si el cliente fue el originador de una transferencia, es posible que esta no haya quedado aplicada y el saldo no se haya visto afectado; esta situación quedará corregida en las próximas horas. No es necesario volver a realizar la transacción.



Cualquier inquietud será resuelta en la Línea de Atención 01 8000 912345.