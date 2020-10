Bogotá Fashion Week: pasarela virtual a la recuperación del sector de la moda

View this post on Instagram

María Paz Gaviria @mariapazgaviria (Gerente de Plataformas de @camaracomerbog) nos cuenta sobre las conversaciones del componente Comunidad, en las que se abordarán temas como el poder de la individualidad y la importancia de la comunicación digital, de la mano de expertos como Caryn Franklin @franklinonfashion (docente y escritora especializada en moda) y Adrien Yakimov Roberts @adyakrobs (Director de Educación de la Accademia Costume & Moda). Además, en este espacio también se anunciarán los ganadores de las becas de estudio en la Accademia de Costume & Moda @accademiacostumeemoda