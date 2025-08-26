Publicidad

Advierten a quiénes les gusta comer en restaurantes: código QR les sacaría más que plata

Advierten a quiénes les gusta comer en restaurantes: código QR les sacaría más que plata

Los menús digitales con código QR, populares desde la pandemia, ahora son usados por delincuentes para estafas en restaurantes de Bogotá, encendiendo alertas por fraudes cibernéticos en aumento.

Estafas en restaurantes
Estafas en restaurantes
Foto: Image FX
Por: Jhonatan Bello
|
Actualizado: agosto 26, 2025 01:25 p. m.

No es un secreto que desde la pandemia ocasionada por el Covid-19, los menús digitales por medio de códigos QR se han transformado en la solución perfecta para restaurantes, debido a su practicidad y la manera en la que evita el contacto con cartas físicas.

De esta manera, cada cliente puede usar su celular y revisar el menú desde él. La medida ha sido bien acogida por los comensales gracias a factores como la bioseguridad y la comodidad. Pero no todo puede ser perfecto: lo que al principio llegó como una herramienta innovadora le ha abierto la puerta a una nueva modalidad de estafas que preocupa tanto a consumidores como a las autoridades.

Si bien muchas personas consideran que ya no es necesario seguir usando los códigos QR y creen que es mejor volver a las cartas impresas, algunos restaurantes prefieren mantenerlos. Es allí donde los delincuentes han encontrado una oportunidad para engañar a los clientes.

Así operan los delincuentes con los QR

Resulta que los estafadores están aprovechando los menús digitales en restaurantes, tiendas y supermercados, entre otros, para colar códigos falsos. La mecánica es sencilla: pegan un sticker con un QR falso sobre el original. De esta manera, cuando el cliente lo escanea, no llega al menú, sino a un enlace malicioso.

Estafadores
Estafadores
Pexels

Ese vínculo puede instalar un software espía en el celular o solicitar información personal con la excusa de promociones y registros rápidos. Al entregarla, los usuarios estarían brindando datos bancarios y claves que los delincuentes pueden usar para vaciar cuentas o comercializar en mercados ilegales.

Esta estafa es una variación de la ya conocida modalidad de phishing, que ha migrado de los correos electrónicos y mensajes de texto a un entorno físico como los restaurantes.

Estafas en Bogotá encienden las alarmas

El problema no es menor. Según lo reportado por la Personería de Bogotá, entre los años 2019 y 2024 las denuncias por estafas aumentaron un 170 %, pasando de 55.088 a 148.752 casos. Y aunque muchas de estas denuncias se relacionan con fraudes inmobiliarios o préstamos engañosos, el entorno digital cada vez toma más fuerza.

Publicidad

Entre enero y julio de 2025 se registraron más de 17.500 estafas cibernéticas, lo que equivale a un caso cada tres minutos. Y la exposición es amplia: el 82 % de los colombianos con cuentas bancarias ha sufrido intentos de fraude en los últimos años.

Ante el incremento de estos casos, la recomendación es sencilla: preferiblemente pedir el menú físico si está disponible y revisar con cautela el código QR de la mesa, verificando que no tenga un adhesivo sospechoso encima. Esa precaución puede marcar la diferencia entre disfrutar de una comida tranquila o convertirse en una nueva víctima de los delincuentes.

