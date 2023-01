Con la inflación alta, ¿qué hacer para afrontar la nueva economía en Colombia?

Con malas noticia empezó el 2023 para millones de colombianos después de que el Dane confirmara que la inflación creció en el país. Los datos indican que en Colombia llegó al 13.12% en 2022 , casi el triple de lo registrado en 2021, cuando el costo de vida aumentó un 5.62%

La noticia, sin duda, preocupó a gran parte de la población debido a que todo se ha visto afectado ante el aumento del costo de vida que tiene en vilo la tranquilidad de los hogares colombianos. Por eso, es importante saber cómo manejar las finanzas de cara a la economía que hay en 2023.

Publicidad

Gregorio Gandini, analista económico, docente y columnista, en diálogo con Sala de Prensa Blu aseguró que la noticia del costo de vida, sin duda, afectará los ingresos y egresos de los hogares en Colombia. Por parte del Banco de la República, se espera un rango ideal de la inflación para 2024 y por eso, la mejor forma de hacerle frente es tener consciencia de que todo va a subir.

“Hay dos componentes importantes a tener en cuenta: cuando hay cambios de precios tan rápido, es mejor prepagar a tiempo, es mejor comprar hoy que hacerlo en un mes; los colegios, las deudas -en especial no adquirir nuevas- (…) Las deudas de tasa fija no se verán afectadas, pero habrán problema como en la tarjeta de crédito, cuando llegue la primera se acabará la Navidad para muchos”, aseguró.

Gandini mencionó que hay un aumento de demanda de después de pandemia, pero los problemas de oferta viene un tema de suministros: “Hay que atacar de varias formas. Los bancos deben subir sus tasas y encarecer los créditos, para que los hogares no se endeuden más; por otro lado, llevar a cabo medidas como reducir aranceles, agro insumos, entre otras. No importa lo que hagamos, por ejemplo, Rusia sigue atracando a Ucrania”.

La invitación del experto en economía es evitar las deudas en cualquier ámbito porque todo va marcando y así mismo el nivel de endeudamiento; las plataformas virtuales, suscripciones y más, por eso, saber si realmente se le da un uso o no a lo que se está consumiendo.