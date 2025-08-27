Empleados no tendrán que trabajar el día de su cumpleaños: Ley les daría permiso

Sin duda, para millones de personas el día de cumpleaños resulta ser un día sagrado, un día especial, ya sea para compartir con su familia, pareja, amigos o simplemente para tomarse un tiempo para sí mismo. Sin embargo, cuando esta fecha cae en día laboral, para algunos puede ser triste al no poder disfrutarlo como muchos quisieran.

Ante esa situación, los congresistas del Pacto Histórico y aliados como Gabriel Ernesto Parrado Durán, Erick Adrián Velasco Burbano, Alirio Uribe Muñoz, Gabriel Becerra Yañez, Eduard Sarmiento Hidalgo y Juan Pablo Salazar Rivera lanzaron un proyecto de ley que busca asegurar un día compensatorio por cumpleaños.

Esta iniciativa propone modificar el Código Sustantivo del Trabajo, así como las normas laborales actuales, lo que permitiría que los empleados de empresas públicas y privadas en el país puedan tener un día libre remunerado en su cumpleaños.



¿En qué consiste el proyecto de ley del día de cumpleaños?

El proyecto de ley garantizaría a los empleados de Colombia disfrutar de un día remunerado por su cumpleaños, ya sea el mismo día o en otra fecha dentro del mismo mes, siempre y cuando haya sido solicitado previamente.

Según lo indica la propuesta, este beneficio no se puede acumular ni sumar con vacaciones, licencias o calamidades domésticas. Así mismo, si coincide con otra licencia o periodo de descanso, se podrá disfrutar en el mes siguiente. Por otro lado, este día no podrá convertirse en pago económico en caso de no ser utilizado.

En qué beneficia el día de cumpleaños

Según lo señalado en el artículo 2.2.1, la iniciativa busca fortalecer el bienestar del trabajador, además de convertirse en un plus en la motivación, ya que es una señal de reconocimiento a una fecha importante para muchos.



Mejora del bienestar personal: Permite a los empleados descansar y tener espacios de recuperación, lo que contribuye a su salud física y mental.

Permite a los empleados descansar y tener espacios de recuperación, lo que contribuye a su salud física y mental. Aumento de la motivación: Sentirse valorado a través de días compensatorios incrementa el compromiso con la empresa.

Sentirse valorado a través de días compensatorios incrementa el compromiso con la empresa. Mejor balance entre trabajo y vida personal: Proporciona tiempo para atender asuntos personales, mejorar la calidad de vida y reducir el estrés.

Proporciona tiempo para atender asuntos personales, mejorar la calidad de vida y reducir el estrés. Fidelización: Fomenta la lealtad hacia la empresa, ya que los empleados perciben que su bienestar es prioridad.

Por su parte, el proyecto también resalta los beneficios que podrían obtener las empresas al aplicar este tipo de medidas. Se destacan los siguientes:



Productividad incrementada: La compensación institucional ayuda a mejorar condiciones psicológicas y laborales, lo que favorece el rendimiento.

La compensación institucional ayuda a mejorar condiciones psicológicas y laborales, lo que favorece el rendimiento. Reducción del ausentismo: Estrategias de compensación favorecen la salud física y mental, previniendo enfermedades laborales y disminuyendo la rotación.

Estrategias de compensación favorecen la salud física y mental, previniendo enfermedades laborales y disminuyendo la rotación. Ambiente laboral positivo: Promueve una cultura organizacional que valora el bienestar del empleado, lo que fortalece la moral del equipo y las relaciones interpersonales.

Promueve una cultura organizacional que valora el bienestar del empleado, lo que fortalece la moral del equipo y las relaciones interpersonales. Atracción y retención de talento: Ofrecer días compensatorios puede convertirse en un atractivo adicional para nuevos talentos y una estrategia para retener a los actuales.

¿Qué pasa si las empresas no acatan la norma?

El proyecto no contempla sanciones específicas. El cumplimiento recaería en las empresas y entidades públicas y privadas, que deberán ajustar sus reglamentos internos. Sin embargo, aquellas que incumplan con la entrega del día compensatorio se expondrían a reclamaciones laborales que podrían derivar en fuertes sanciones.