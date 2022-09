¿Por qué esta tan costoso el servicio de energía en el país?

El aumento en el precio del servicio de energía en el país es un tema que viene preocupando a varias comunidades en el país, sobre todo en el Caribe colombiano, ya que, durante meses, el cobro de este servicio público aumentó en grandes cantidades.

Óscar Graciano, consultor regulatorio en temas energéticos, en diálogo con Sala De Prensa Blu, habló sobre el aumento de las tarifas de energía en el país.

“En 11 años trabajando con el tema tarifario y nunca se había visto un incremento tan alto en el precio. El IPP, que son los Índices de Precio del Productor, y el IPC, son los índices de Precios al Consumidor, estos indicadores empezaron tener unas alzas nunca antes vistas. Resulta que el precio de la energía va con estas variables y con más componentes de generación, es decir, lo que le cuesta al productor el servicio, transportarlo y demás. El índice de producción que arroja se ha elevado mucho, por eso el alto costo de este servicio público”, dijo.

Según Graciano, el precio del servicio de energía depende de los porcentajes del IPP e IPC.

“El precio de la energía se eleva en la negociación final. Si el IPP se eleva y sus precios están altos, a ese precio se va a vender ese servicio público. Como experto uno puede decir que el precio es el correcto por los Índice de Precio del Productor (IPP) y el índice de Precios al Consumidor (IPC). Los precios varían depende al indexador del comercializador”, aseveró.

Además, Graciano explicó que el precio de la producción depende de los indicadores del IPP y del indexador, pero su alto costo es más en la comercialización del servicio.

“La variable IPP no es controlable por las empresas. El precio puede seguir subiendo por las variables energéticas y por su comercialización. Puede que el costo no se reduzca tanto en los próximos días, todo depende de lo que arroje el indexador y los índices del IPP, que va más relacionado a la producción. Cuando usted hace una negociación final, usted tiene unos precios de referencia y la base de indexación de esos precios de referencia es el IPP, y si ese índice está alto, los precios de referencia de precios de contratos subirán”, explicó.