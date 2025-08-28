Camacol advierte golpe a sector de construcción tras decreto que aumenta costo de energía eléctrica

En medio del 3 Congreso de Inversión y Desarrollo Inmobiliario de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), el presidente del gremio, Guillermo Herrera, rechazó el reciente borrador de decreto con el que el Gobierno Nacional plantea aumentar las tarifas de energía hasta en un 20%. La medida plantea que sectores como la agricultura, la minería y la construcción tendrían que asumir este incremento, con el propósito de recaudar cerca 1.2 billones de pesos.

Para el presidente de Camacol, Guillermo Herrera, la norma tendrá un impacto negativo en los costos de producción de vivienda. "Se suma a muchas otras decisiones del Gobierno Nacional que han venido generando presiones sobre los costos, como los aranceles al acero, que fueron altamente restrictivos con la oferta de la vivienda en el país. Cada vez va sumando costos, sobre costos, sobre costos, que afectan la calidad y las posibilidades de generar vivienda, sobre todo de interés social en Colombia", dijo Herrera en diálogo con Blu Radio.

Viviendas / construcción de viviendas NELSON RIOS

El ejecutivo aseguró que se encuentra trabajando junto con Asobancaria y Asocajas para enfrentar un reto que, como el lo dice, se dio tras cuatro años de desprecio al sector por las políticas de vivienda del presidente Gustavo Petro. Bajo este contexto, Camacol asegura que la adquisición de vivienda en el país se ha venido estabilizando con una tendencia a la baja, pues alcanzó la comercialización de 162 mil unidades nuevas en el último año (el mismo nivel que el 2014).

"Lo que más pierde es la Vivienda de Interés Prioritario (VIP), con caídas acumuladas, para los primeros siete meses del año, que pueden estar rondando el 50%", dijo Herrera, quien también se refirió a los indicadores de inicios de obra y construcción: : "Cuando miramos las cifras del Dane, este sector ya acumula dos años de caída en el PIB de edificaciones".

Camacol proyecta que el sector se estabilizará entre las 160.000 y 170.000 unidades comercializadas al año, impulsado por el segmento no VIS. Los VIS estarán jalonados por las cajas de compensación y programas de alcaldías o gobernaciones.