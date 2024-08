Camioneros anuncian que dejarán de trabajar si Gobierno sube el diésel

“No podemos pagar el diésel a ese precio”, respondió el presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros, Alfonso Medrano, al anuncio que desde el Ministerio de Hacienda hicieron este martes y en el que se confirmó que el valor de este combustible aumentaría en el país; esto, como medida para enfrentar la inflación. En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Medrano aseguró que el Gobierno no cumplió con su parte en cuanto a el ajuste de la fórmula para los precios.

“Nosotros cumplimos con la tarea, con el ministro de Hacienda. Nos atendió durante nueve mesas técnicas; contratamos una serie de técnicos que nos orientara y que nos dieran una nueva fórmula, se la pusimos al señor ministro de Hacienda, con todos sus técnicos de los tres ministerios, Hacienda, Transporte y Minas. Nos escucharon, nos hicieron observaciones y se las corregimos y, por último, dijo: ‘No, eso no sirve’, pero él no cumplió con su tarea, que era reformular para llegar a un feliz término”, detalló.

No irán a paro, pero dejarán de trabajar

Alfonso Medrano aclaró que con esa subida de alrededor 3.000 pesos no obtienen rentabilidad y, por eso, si no hay un ajuste, no trabajarán. Aclaró que no se irán a paro o protestas, simplemente no pondrán los camiones en operación.

“Esto será de la manera más fácil y cómo va a ser de la manera más fácil, si yo soy camionero, líder de los camioneros, pero también tengo camiones. Entonces, si veo que me suben a 3.000 pesos el diésel y el generador de carga no me sube los 3.000 pesos en mi estructura de costos, pues no puedo poner a operar mi camión. Si mi camión no me produce, cómo lo voy a mandar a un viaje donde no voy a obtener ninguna rentabilidad (…) No se puede”, puntualizó.

Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales: