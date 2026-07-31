En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Cadena perpetua
Desempleo en Colombia
Ricardo Roa
María Camila Potosí
Inmigrantes en España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Carvajal inicia la liquidación de Propal y cierra su planta en Guachené

Carvajal inicia la liquidación de Propal y cierra su planta en Guachené

La compañía atribuyó la decisión al deterioro de las condiciones del mercado, las pérdidas operativas y la imposibilidad de mantener el negocio en marcha. El proceso de liquidación podría tardar hasta dos años.

Propal.
Propal.
Foto: captura de pantalla Google Maps.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 31 de jul, 2026

La empresa Carvajal S.A. anunció que su filial Carvajal Pulpa y Papel S.A. (Propal) iniciará un proceso de liquidación judicial, luego de que la asamblea extraordinaria de accionistas aprobara la presentación de la solicitud ante la Superintendencia de Sociedades, marcando el fin de las operaciones de una de las empresas más representativas del sector papelero en Colombia.

La solicitud fue radicada el 31 de julio de 2026 y, según las estimaciones de la organización, el trámite podría extenderse entre 18 y 24 meses, período durante el cual se desarrollará el proceso conforme a la legislación colombiana.

Propal también confirmó la interrupción inmediata de las operaciones de su planta industrial ubicada en Guachené, Cauca, debido a las pérdidas que viene registrando la compañía y a la inviabilidad de continuar con su actividad productiva.

Lea también:

bicicletas de militares asesinados en Cauca.jpg
Nación

Tres militares asesinados en Cauca fueron bajados de sus bicicletas antes de ser atacados a tiros

Tres ciclistas fueron asesinados en el Cauca
Pacífico

Tres ciclistas fueron asesinados en un ataque armado en la vía entre Totoró y Silvia, Cauca

La medida representa un nuevo golpe para la empresa, que ya había cerrado su planta de Yumbo, Valle del Cauca, en abril de 2025, como consecuencia de un entorno económico que, según la compañía, ha deteriorado progresivamente su desempeño financiero.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Cauca

Publicidad

Publicidad

Publicidad