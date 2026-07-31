Carvajal inicia la liquidación de Propal y cierra su planta en Guachené

La empresa Carvajal S.A. anunció que su filial Carvajal Pulpa y Papel S.A. (Propal) iniciará un proceso de liquidación judicial, luego de que la asamblea extraordinaria de accionistas aprobara la presentación de la solicitud ante la Superintendencia de Sociedades, marcando el fin de las operaciones de una de las empresas más representativas del sector papelero en Colombia.

La solicitud fue radicada el 31 de julio de 2026 y, según las estimaciones de la organización, el trámite podría extenderse entre 18 y 24 meses, período durante el cual se desarrollará el proceso conforme a la legislación colombiana.

Propal también confirmó la interrupción inmediata de las operaciones de su planta industrial ubicada en Guachené, Cauca, debido a las pérdidas que viene registrando la compañía y a la inviabilidad de continuar con su actividad productiva.

La medida representa un nuevo golpe para la empresa, que ya había cerrado su planta de Yumbo, Valle del Cauca, en abril de 2025, como consecuencia de un entorno económico que, según la compañía, ha deteriorado progresivamente su desempeño financiero.