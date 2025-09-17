¿Ciudades sostenibles? Bogotá será la sede del I Foro Megaciudades del Futuro

El próximo martes 23 de septiembre, la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana (AHK Colombia), en alianza con Invest in Bogotá, llevará a cabo el I Foro Megaciudades del Futuro, un encuentro de alto nivel que reunirá a más de 15 líderes nacionales e internacionales. El evento se realizará en el Hotel Salvio Parque 93 (Auditorio Gran Salón – Piso 3) entre las 8:00 a.m. y las 12:30 p.m.

El foro busca convertirse en el espacio más relevante del país para analizar las oportunidades, desafíos y soluciones que enfrentan las megaciudades del mundo, tomando como ejemplo casos de éxito en Alemania y Colombia. Además, se presentarán empresas alemanas interesadas en impulsar proyectos de infraestructura, movilidad y sostenibilidad en el país.



Agenda internacional para diseñar ciudades sostenibles

La inauguración contará con la presencia varios líderes de Colombia y Alemania. Entre ellos, Mischa Groh, presidente ejecutivo de AHK Colombia; Martina Klumpp, embajadora de Alemania en Colombia; Carlos Fernando Galán Pachón, alcalde de Bogotá; y Carsten Dippel, representante del Ministerio de Economía y Energía de Alemania.

Uno de los momentos más esperados será la intervención de Jan Pörksen, jefe de la Cancillería del Senado de Hamburgo, quien expondrá las claves que han convertido a su ciudad en un referente global en desarrollo urbano, movilidad e innovación.

También se presentarán casos de éxito de Karlsruhe, ciudad reconocida por su modelo de integración tranvía-tren, que podría inspirar la transformación del sistema de transporte de Bogotá y su área metropolitana. Los asistentes conocerán prácticas de gestión ferroviaria, sistemas de movilidad eléctrica y modelos de conectividad sostenible que ya están en marcha en Europa.



Paneles de alto nivel

El evento estará estructurado en tres paneles temáticos:



Movilidad Sostenible e Inclusiva : moderado por Germán Cardona, exministro de Transporte de Colombia. Participarán líderes de empresas alemanas como RTB GmbH & Co. KG, ITS, Schunk Transit Systems GmbH, ADLER Elektrotechnik Leipzig GmbH y la empresa de transporte público de Karlsruhe.

: moderado por Germán Cardona, exministro de Transporte de Colombia. Participarán líderes de empresas alemanas como RTB GmbH & Co. KG, ITS, Schunk Transit Systems GmbH, ADLER Elektrotechnik Leipzig GmbH y la empresa de transporte público de Karlsruhe. Seguridad Ciudadana, Tecnología y Gobernanza Urbana : .oderado por Jorge Mantilla (Consultor BID). Entre los panelistas estarán el General (r) Óscar Naranjo, exvicepresidente de Colombia; Hartmut Rank, director de la Fundación Konrad Adenauer; y César Andrés Restrepo Florez, secretario de Seguridad de Bogotá.

: .oderado por Jorge Mantilla (Consultor BID). Entre los panelistas estarán el General (r) Óscar Naranjo, exvicepresidente de Colombia; Hartmut Rank, director de la Fundación Konrad Adenauer; y César Andrés Restrepo Florez, secretario de Seguridad de Bogotá. Movilidad para Colombia — Transporte Ferroviario: moderado por Omar Ahumada, editor de Portafolio. Participarán José Leonidas Narváez (gerente de Metro Bogotá), José Enrique Peña (SIM IMPEX GmbH), Alexej von Glasenapp (PCM RAIL.ONE AG) y Yugo Monura (Frauscher Sensortechnik GmbH), quienes presentarán propuestas para fortalecer el transporte ferroviario en Colombia.

Patrocinadores oficiales

Bogotá será la sede del I Foro Megaciudades del Futuro Foto: X @Portafolioco

El foro cuenta con el respaldo de más de 30 compañías y entidades, entre ellas, Robert Bosch LTDA, Bayer, Siemens, BASF, Allianz, Porsche, DHL, Wilo, Merck, y la cooperación financiera alemana KfW/DEG, que apoyan los 90 años de AHK Colombia y su compromiso con el desarrollo urbano y la sostenibilidad.