En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
'Iván Mordisco'
Nicolás Maduro
Accidente de avión Hércules

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Colombianos que hagan esto obtendrán importante descuento en pregrados y diplomados

Colombianos que hagan esto obtendrán importante descuento en pregrados y diplomados

La renovación de la matrícula mercantil permite acceder a descuentos en diplomados y seminarios, dentro de los beneficios vigentes definidos para este periodo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad