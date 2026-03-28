Colombianos que hagan esto obtendrán importante descuento en pregrados y diplomados

La renovación de la matrícula mercantil no solo responde a un requisito legal, también permite acceder a algunos incentivos. Entre ellos aparecen descuentos en procesos de formación, pensados para quienes quieren actualizar o ampliar conocimientos mediante diplomados, seminarios y otros programas académicos.

Quienes realicen el proceso antes del 31 de marzo y completen el pago por internet pueden obtener un bono de hasta $600.000 para diplomados y otro de $200.000 para seminarios. Estos apoyos permiten reducir costos en programas diseñados para mejorar habilidades empresariales, administrativas y técnicas.

Además, existen beneficios adicionales en educación formal. Estudiantes de pregrado presencial pueden recibir un descuento del 20 % en matrícula durante toda la carrera, mientras que en modalidad virtual el beneficio alcanza el 25 %.

Para posgrados, el incentivo corresponde a una reducción del 20 % sobre el valor total, según información oficial de la Cámara de Comercio de Bogotá.



Educación superior Foto: Universidad Nacional.

Paso a paso para acceder a los beneficios

El proceso se realiza en línea y consta de tres pasos sencillos:



Acceder al portal oficial y buscar la opción correspondiente: ingresar a la sección de renovación. Diligenciar la información requerida: completar los datos personales, comerciales y financieros. Confirmar y pagar el trámite: verificar la información y elegir un método de pago digital o presencial.

Tras completar el pago, llega una confirmación por correo electrónico. Este paso resulta clave para activar los beneficios disponibles, incluyendo los relacionados con formación académica.

Además de los descuentos educativos, existen otros apoyos pensados para impulsar la actividad empresarial. Entre ellos se incluyen horas sin costo en espacios de coworking, lo que facilita contar con un lugar adecuado para reuniones o trabajo colaborativo.

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También se entregan entradas sin costo a Mundo Aventura y descuentos en eventos culturales como el Festival de Artes Vivas de Bogotá. Estas opciones hacen parte de los beneficios asociados al proceso y amplían el acceso a actividades culturales y espacios de interacción.

Mundo Aventura // Foto: redes Mundo Aventura

¿Por qué mantener el registro actualizado?

Actualizar la matrícula mercantil permite mantener vigente la información del negocio y cumplir con un requisito legal. Esto facilita generar confianza con clientes, proveedores y posibles inversionistas.

Mantener la matrícula mercantil actualizada facilita el acceso a productos financieros, permite la inclusión en bases de datos empresariales y habilita la participación en programas de apoyo disponibles a nivel nacional.

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Según la Cámara de Comercio de Bogotá, el plazo para realizar la renovación vence el 31 de marzo. Completar el trámite dentro de la fecha establecida evita sanciones y permite acceder a los beneficios vigentes.

Dentro de los beneficios disponibles se encuentran apoyos orientados a formación, que pueden facilitar el acceso a programas académicos y procesos de actualización en distintas áreas relacionadas con la actividad empresarial.