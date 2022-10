Colombianos sellan con alianza la empresa más grande de cannabis medicinal en el mundo

Julian Wilches, cofundador y director de asuntos corporativos de Clever Leaves, habló en Mañanas BLU sobre la alianza que esa organización estableció con la empresa Canopy, la más grande de Cannabis medicinal en el mundo.

“Es una muy buena noticia, no solo para la compañía en particular, sino para la industria del cannabis medicinal en Colombia, porque muestra que es una industria que va madurando, que se va especializando y que se posiciona en el mundo como un líder, no solo en la producción, sino también en la generación de valor agregado”, sostuvo Wilches.

Publicidad

Wilches destacó los beneficios que en materia de empleo trajo la alianza.

“Es una oportunidad en medio de esta crisis para traer inversión extranjera, para incrementar el empleo rural, formal y calificado en las ciudades”, dijo Julian Wilches.

Publicidad

Vea aquí: Autorizan venta de medicinas derivadas del cannabis en farmacias especializadas

Escuche a Julian Wilches en entrevista con Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire:

Publicidad