Conozca el emprendimiento que tiene al masato pasteurizado como protagonista

El masato es una bebida prehispánica colombiana y su preparación requiere una elaboración de tradición. De apariencia espesa, la bebida es la protagonista del emprendimiento de Daniel Cárdenas, quien contó cómo nació la idea.

“Iniciamos ocho años y medio, para junio del 2014, personalmente me di a la tarea de emprender con un producto que fuera innovador. Después de analizar varias opciones me decidí por envasar masato en botella personal , algo que no se conocía hasta la fecha. Al principio, como todo lo que vale en la vida, no fue para fácil”, señaló.

El químico industrial contó que empezó con una producción mensual de 70 unidades, de 250 cc y que luego de tres meses conformó un equipo con la esposa y la mamá y aumentó la producción. Además, habló de cómo lo afectó la pandemia y los recientes paros que se registraron en el país.

“El apoyo de los clientes es indispensable, el grado de fidelización nos ha ayudado a mantenernos de pie y salir adelante frente a la crisis económica. Nos afectaron más los paros que la propia pandemia, claramente reconocemos que los insumos y las materias primas estás por las nubes, pero nos enfocamos más en las soluciones y no en el problema sin intentar culpar a la problemática social”, finalizó Cárdenas.