Constructores de vivienda estrato 4 se están colgando en sus créditos: Superfinanciera

La mala hora de la vivienda para estratos altos le está pasando factura a las constructoras de nicho, que ya se están empezando a quedar colgadas con el pago de créditos.

De acuerdo con las cifras de la Superfinanciera, el indicador de cartera vencida de estas empresas se duplicó en los últimos meses y llegó al 5.6%.

Publicidad

"Los constructores dedicados al estrato 4 son los que más están pensando en el deterioro de esa cartera, no es el estrato 3, no es el estrato 2... No son los estratos más altos tal vez porque ni siquiera se están desarrollando estos productos", explicó el superintendente Financiero, Jorge Castaño.

Le puede interesar: "Habitantes de Engativá, en Bogotá, pasaron de estrato 2 a 4 en una noche

En los últimos meses, los constructores han pedido a la banca que cambie las condiciones de créditos por $1.48 billones, gracias a una medida que permite solicitar esa modificación sin afectar la calificación de crédito.

Esta preocupación de la financiera está en línea con lo expresado por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quién aseguró que el país estaría creciendo por encima del 3.5% si no fuera por los problemas en la construcción de vivienda para los estratos más altos.

Publicidad



Infórmese sobre todas las noticias de economía , indicadores, comercio exterior, bancos, finanzas y análisis de Colombia y el mundo con periodistas y analistas todo el tiempo a través de BLU Radio.