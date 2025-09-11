Criptomonedas en Colombia: 28.000 millones necesitan regulación urgente; Bitso explica

En el dinámico panorama de las finanzas digitales, Colombia se encuentra en una encrucijada respecto a la adopción y regulación de las criptomonedas. Al respecto habló Juanita Rodríguez, country manager de Bitso en el país; ofreció una perspectiva detallada sobre el estado actual del mercado cripto, las complejidades regulatorias y el potencial transformador de estas tecnologías.

En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, Rodríguez explicó la esencia de Bitso, un "unicornio mexicano" que funciona como un exchange de criptomonedas. En términos sencillos, funciona como un sitio donde las personas pueden comprar criptoactivos, abrir una cuenta, descargar una billetera y con 10.000 pesos comprar un “pedacito de Bitcoin”.

Además de los servicios para usuarios individuales, Bitso también se posiciona como un aliado para las empresas en Latinoamérica, ayudándolas con su tesorería y facilitando pagos internacionales transfronterizos en los países donde la regulación lo permite.



Mercado cripto colombiano y el desafío regulatorio

A pesar de que Colombia se encuentra rezagada en términos regulatorios en comparación con otros países de la región, Rodríguez enfatizó que, si bien hay un atraso en temas de regulación, es un “mercado vibrante”.

En ese sentido, detalló que, en los últimos tres años, el volumen transado en Colombia ha ascendido a 26.000 millones de dólares anuales y, recientemente, ha crecido a 28.000 millones de dólares anuales en criptomonedas.

Destacó que este crecimiento se debe a la inversión en criptoactivos como Bitcoin y al aprovechamiento de las monedas estables para pagos internacionales.

Sin embargo, recalcó la urgencia de la claridad regulatoria. Afirmó que, aunque "en Colombia los criptoactivos son legales”, es decir, una persona puede comprar criptoactivos, “hace falta claridad regulatoria”, refiriéndose a las billeteras y los sitios oficiales donde se pueden comprar.

Lamentó que un sandbox regulatorio previo no culminara en una regulación específica y que circulares antiguas de la Superintendencia Financiera dificulten la interacción entre el mundo cripto y los bancos tradicionales.

La country manager de Bitso también abordó la percepción y el potencial de las monedas estables, argumentando que “no debería haber con las monedas estables ese susto”. Explicó que una moneda estable es, en esencia:

“Yo tengo un millón de dólares en bonos del tesoro y tokenizo ese millón de dólares, es decir, hago una representación digital de ese millón de dólares para poder facilitar pagos internacionales”, explicó.

Subrayó que la plata está respaldada y no hay problemas de volatilidad, especialmente considerando que la mayoría de los dólares en circulación ya son digitales.



Perfil del inversor cripto en Colombia

Finalmente, Juanita Rodríguez describió el perfil de las personas que invierten en criptoactivos en Colombia. En el caso de personas naturales, el perfil es mayoritariamente de “gente joven que es la que está invirtiendo en Bitcoin”.

Observó una menor participación femenina (27 %), pero destacó que a partir de los 35 hacia los 40 años, se empieza a notar paridad, lo que asocia con mayor educación financiera e independencia.

Las ciudades con mayor inversión son Bogotá, Cali y Medellín. En cuanto a las empresas, Bitso está viendo muchos clientes que son agregadores, quienes gestionan pagos y tesorerías de suscripciones, como el ejemplo de Starlink en México.