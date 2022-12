¿Cuánto deberían subirle a su sueldo en 2023 si no gana el salario mínimo?

El Gobierno nacional anunció un incremento del 16 % en el salario mínimo con el objetivo de hacer frente a la fuerte inflación que padece el país y quedará el ingreso en 1.160.000 pesos mensuales, después de llegar a un acuerdo con empresarios y trabajadores.

"Se ha llegado a una concertación entre empresarios y trabajadores sobre el salario mínimo en Colombia (...) que crecerá un 16 % ubicándose en 1.160.000 pesos", anunció el presidente de la República, Gustavo Petro.

De esta forma, el salario pasará del millón de pesos a $1.160.000, a lo que se le añadirá otra subida del 20 % al subsidio de transporte, que lo situará en 140.000 pesos, es decir que redondeará el total a 1.300.000 pesos, unos 271 dólares.

En Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, Iván Mauricio Restrepo, gerente de la firma Restrepo Fajardo Abogados y Asociados, habló sobre cuánto se le debe aumentar el sueldo a una persona que no gana el salario mínimo el próximo año.

“No hay una disposición expresa o tacita que indique el aumento, ya dependerá de los empleadores y en ese sentido, se estima que para las personas que ganen un suelo más alto del mínimo, ese aumento este atado a la inflación, la cual va a ser de 12.5%”, manifestó.

Según Restrepo, no existe una norma que indique el porcentaje que le tiene que subir los empleadores a los contratos de las personas que no ganan el salario mínimo, a diferencia de las pensiones que sí van atadas a la inflación.

“Si una persona no recibe un aumento que este atado a la inflación podría, a través de una acción judicial, poder reclamar esa pérdida de poder adquisitivo. Aunque, cabe aclarar, no existe una norma que indique que sí o sí la empresa tenga que subirle el porcentaje al empleado, a comparación con el tema de las pensiones, en el cual sí existe una norma. El verdadero llamado a los empresarios y empleadores es que ese aumento sea, incluso, más elevado que la taza del IPC para así afrontar la inflación. Conocemos casos de algunas demandas colectivas, pero nunca llegan a buen término, es decir, la justicia no les da la razón, por eso casi no se presentan estas denuncias”, aclaró.

Las pensiones de las personas que no ganan el mínimo sí aumentan

Por otro lado, el gerente de la firma Restrepo Fajardo Abogados y Asociados explicó por qué las pensiones que no ganan el salario mínimo sí tienen una norma que hace que su aumento sea el de la inflación.

“Las pensiones tienen una disposición expresa en contenida en la ley 100 que nos indica que las pensiones con salario mínimo se incrementan en un 16%, que es en lo que quedó el aumento. Y la norma dice que si la persona gana más del mínimo el aumento tiene que estar sujeta al IPC, es decir 12.5%.

