Cuarentenas y toques de queda hicieron suspender día sin IVA: MinComercio

Tras el anuncio del Gobierno de suspender hacia noviembre el tercer día sin IVA, el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, explicó en Mañanas BLU que en las actuales condiciones de la pandemia, dicha jornada “no iba a tener el resultado esperado” y por eso se decidió su aplazamiento.

Según Restrepo, “el propósito del día sin IVA es la reactivación económica y luego de analizar las situaciones actuales de restricciones generalizadas en varias ciudades, como toques de queda (y nuevas cuarentenas), nos reunimos con gobernadores y alcaldes para decidir que no se le iba a sacar el provecho esperado” a la jornada.

También reconoció el ministro Restrepo que “el 90 % de los comercios no operan por comercio electrónico” y que la “mayoría de los colombianos tampoco acceden” a estas plataformas digitales de compras, por lo que la previsión era que este tercer día si IVA no iba a tener el resultado esperado.

Este miércoles 15 de julio se conocerá el decreto regulatorio que modificará la norma que estableció los días sin IVA en todo el país. Se espera que “hacia el último trimestre del año”, como comentó el Ministro de Comercio, se pueda realizar esta jornada comercial de descuentos, dependiendo del comportamiento de la pandemia

