Cumbre clave de la Aunap para afianzar trabajo con pescadores y acuicultores en las regiones

La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) ha anunciado el lanzamiento de los Encuentros Regionales “Agua y Territorio”, una iniciativa clave cuyo propósito es optimizar la labor de pescadores y acuicultores de todo el país y fortalecer su actividad.

Este evento, de gran alcance, que se considera uno de los más significativos del año para el sector, se llevará a cabo los días 16 y 17 de octubre, de manera simultánea, desde las siete direcciones regionales de la entidad: Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Buenaventura, Magangué, Medellín y Villavicencio.

Se espera un aforo superior a 2.500 asistentes, incluyendo pescadores artesanales, acuicultores, líderes comunitarios, instituciones y aliados estratégicos.



Alineación con las metas nacionales

Este primer encuentro nacional se alinea con las metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 del presidente Gustavo Petro. Esta conexión reafirma el compromiso del Gobierno con el apoyo a la acuicultura y la pesca sostenible, enfocándose en el cambio climático y la seguridad alimentaria como ejes fundamentales para el desarrollo productivo de las regiones.

La iniciativa busca acercar los servicios de la entidad a los territorios, consolidando un espacio participativo que fortalezca el trabajo conjunto con pescadores, acuicultores, comercializadores, organizaciones comunitarias, autoridades locales y entidades aliadas.



Cuatro ejes fundamentales para un crecimiento sostenible

El encuentro abordará cuatro propósitos fundamentales que se consideran clave para lograr un crecimiento organizado, sostenible y competitivo del sector:



Orientación y atención personalizada: Orientar en trámites y ofrecer atención personalizada para resolver dudas específicas de la comunidad pesquera y acuícola.

2. Oferta institucional: Dar a conocer la oferta de la entidad, incluyendo programas de apoyo, líneas de crédito, capacitación técnica y proyectos productivos disponibles para el sector.3.

Reconocimiento a líderes: Rendir homenaje al aporte de líderes del sector, reconociendo la labor de pescadores, acuicultores y organizaciones pioneras. Su papel ha sido clave en la preservación de los recursos naturales y en el fortalecimiento de las economías locales.

4. Buenas prácticas y futuro sostenible: Crear espacios para compartir experiencias y debatir sobre temas vitales como la pesca responsable, el ordenamiento pesquero, la conservación de ecosistemas acuáticos y la proyección de nuevos mercados para los productos del sector.

Compromiso de la Aunap: Escenarios de transformación la Aunap, en su papel de articuladora nacional del desarrollo pesquero y acuícola, resalta su misión de unir regiones en torno al aprovechamiento sostenible del agua y el territorio.

El director general de la Auanp, William Tepud, enfatizó que el compromiso de la entidad es garantizar que estos espacios se conviertan en verdaderos escenarios de transformación para el sector pesquero y acuícola del país.

“Invito a las comunidades a que vean estos encuentros como una oportunidad para construir juntos un futuro más competitivo y sostenible, ya que nuestro objetivo es impulsar acciones que protejan y ordenen los recursos pesqueros y de la acuicultura, asegurando su sostenibilidad y aportando al bienestar de las regiones”, indicó Tepud.

La agenda de los encuentros incluirá, además ferias de productos locales, muestras culturales y stands de información