Jaime Beltrán denuncia al presidente Gustavo Petro ante la Fiscalía por amenazas en su contra

El exalcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación contra el presidente Gustavo Petro, a quien responsabiliza por las amenazas que ha recibido en los últimos días, luego de que el mandatario publicara mensajes en su cuenta de X relacionados con la muerte de la abogada Sandra Cecilia Serrano Rodríguez.

Beltrán aseguró que los comentarios del presidente y las publicaciones difundidas han generado un ambiente de odio y persecución política que pone en riesgo su seguridad y la de su familia.

“Interpuse la denuncia por los mensajes temerarios del presidente de la República en mi contra, además de las publicaciones tendenciosas que han desembocado en amenazas directas contra mi vida y la de mi esposa. No todo vale en política”, señaló el exmandatario local.

Interpuse la denuncia formal ante la @FiscaliaCol por los mensajes temararios del Presidente de la República en mi contra, además de las publicaciones tendenciosas que han circulado en medios de comunicación que han desembocado en amenazas directas contra mi vida y la de mi…

El exalcalde fue enfático al advertir que cualquier daño que pueda sufrir él o su familia será responsabilidad del presidente.



“Hoy pongo en conocimiento de la opinión pública que cualquier cosa que me pase a mí, a mi esposa, a mi familia, es responsabilidad del presidente. No nos está amenazando un chirrete, nos está amenazando el presidente”, afirmó Beltrán.

Las declaraciones se dan luego de que el mandatario escribiera un trino en el que insinuó que la abogada Serrano había sido asesinada, pese a que los reportes preliminares de la Policía señalan que se habría tratado de un suicidio.

“Definitivamente, ojo, pueblo: han llenado de odio y sectarismo a algunos ignorantes. Han asesinado a Sandra Cecilia Serrano, abogada santandereana que demandó la investidura del alcalde Beltrán”, fue parte del mensaje publicado por Petro.

La abogada Sandra Cecilia Serrano Rodríguez, de 53 años, fue hallada sin vida en su apartamento del barrio Sotomayor, en Bucaramanga.

Según las primeras versiones, su cuerpo fue encontrado junto a una nota manuscrita. La Sijín y el CTI de la Fiscalía asumieron la investigación para establecer las causas del hecho.

Serrano había sido reconocida en Santander por su participación en procesos judiciales de alto impacto, entre ellos la demanda de nulidad contra la elección de Jaime Beltrán como alcalde de Bucaramanga, fallo que posteriormente fue ratificado por el Consejo de Estado.

Beltrán lamentó lo ocurrido y rechazó los intentos de vincularlo con la muerte de la jurista. “No la conocí, pero rechazo profundamente la instrumentalización de esta tragedia”, indicó.

El exmandatario también hizo un llamado a la Fiscalía, la Policía y la Defensoría del Pueblo para que las investigaciones avancen con celeridad y se esclarezcan los hechos.

“No vamos a permitir que nuestro buen nombre sea manchado, y mucho menos el trabajo de tantos años que hemos venido desarrollando”, afirmó.

Por ahora, las autoridades judiciales mantienen todas las hipótesis abiertas sobre la muerte de la abogada, mientras el caso continúa en investigación.

El exmandatario fue destituido por el Consejo de Estado tras un fallo por doble militancia, y su equipo jurídico ha presentado al menos cinco tutelas en un intento por lograr su reintegro al cargo.