Exalcalde Jaime Beltrán rechaza versiones que lo relacionan con muerte de abogada

Las autoridades de Bucaramanga investigan las circunstancias de la muerte de la abogada Sandra Cecilia Serrano Rodríguez, de 53 años, quien fue hallada sin vida en su residencia del barrio Sotomayor.

El caso, que inicialmente fue reportado como un posible suicidio, ha generado diversas reacciones en el ámbito político y judicial de la ciudad.

De acuerdo con la Policía Metropolitana, una llamada alertó sobre lo ocurrido en el edificio San Valentín, ubicado en la carrera 26 con calle 40A. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron el cuerpo de la jurista en un estudio del apartamento, junto a una nota manuscrita y varios elementos que fueron preservados para la investigación.

El procedimiento estuvo a cargo de la Sijin y del CTI de la Fiscalía, que asumieron la recolección de pruebas y la inspección técnica al cadáver.



Panorámica de Bucaramanga // Foto: Alcaldía

Sandra Cecilia Serrano había sido reconocida en Santander por su participación en procesos judiciales de alto impacto. Entre ellos, el adelantado contra el exalcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán Martínez, cuya elección fue anulada por el Consejo de Estado en segunda instancia por doble militancia. La abogada fue coadyuvante en el inicio de la demanda que terminó en la salida anticipada del mandatario local.

Ante las versiones que relacionaron su muerte con dicho proceso, Jaime Andrés Beltrán emitió una declaración pública en la que rechazó cualquier señalamiento en su contra.

“Quiero iniciar enviando palabras de solidaridad y condolencia a la familia de la señora Sandra Cecilia Serrano, quien, de acuerdo con el informe preliminar de la Policía Nacional, tomó la decisión de quitarse la vida. No tuve la oportunidad de conocerla, pero es lamentable la manera como algunos medios de comunicación y algunas personas han utilizado este hecho para querer relacionarlo con el fallo”, señaló.

El exmandatario aseguró que esas versiones ponen en riesgo a su familia y denunció lo que calificó como una “persecución política” en su contra.

“Lo peligroso de la manera como están obrando es que no solamente ponen en riesgo mi vida, la de mis hijas, la de mi hijo, la de mi esposa. Y ese riesgo no solamente se ve en la perfilación de cada uno de los comentarios, sino de la manera rastrera y baja como intentan acabarnos”, agregó.

Jaime Andrés Beltrán hizo un llamado a la Fiscalía, a la Policía y a la Defensoría del Pueblo para que la investigación avance con celeridad y los resultados sean informados a la opinión pública.

“No vamos a permitir que nuestro buen nombre sea manchado, y mucho menos el trabajo de tantos años que hemos venido desarrollando”, afirmó.

Las autoridades judiciales indicaron que el caso continúa en etapa de investigación y que por el momento no se descarta ninguna hipótesis sobre lo ocurrido en el apartamento de la jurista.