No activar

Desmonte el 4x1000 se está embolatando: Superfinanciera dice que no puede hacer más Aunque los colombianos esperaban que la mayoría iba a dejar de pagar el impuesto en diciembre pasado, aún no hay un sistema que permita cruzar la información y, según la ley, mientras no exista ese sistema, todo el mundo seguirá pagando el gravamen a los movimientos financieros.