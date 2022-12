Deudores de predial no tendrán beneficios tributarios: Secretaría de Hacienda

Beatriz Helena Arbeláez, secretaria de Hacienda de Bogotá, aseguró que el nuevo cupo de endeudamiento de 5.1 billones de pesos solicitado por el distrito es para poder cumplir con las obras planteadas en la campaña de Enrique Peñalosa.



“Es para Continuar las obras de infraestructura que estaban previstas en el acuerdo 501 de 2013, es decir el anterior cupo de endeudamiento, pues esas obras son relevantes para la ciudad y para que el IDU continúe adelantando dichas obras”, señaló la funcionaria del distrito.



“Son $2 billones para adelantar construcción de las troncales de Transmilenio, recursos para el metro por $8 mil millones, la construcción de 30 colegios”, agregó Arbeláez.



Sobre el cobro del impuesto predial, la secretaria de Hacienda indicó que quienes están en deuda con el Distrito no podrán gozar de beneficios tributarios hasta que el Congreso apruebe una ley que permita favorecerlos.



“No es un tema que no debemos otorgar facilidades de pago, solo el Congreso puede tramitar una ley y esta a su vez ser adoptada por el Distrito una vez esté aprobada una ley de pago, constitucionalmente no podemos dar facilidades de pago”, señaló.