Economía sigue a espera de decisiones que no se ven: Gaviria arremete contra Duque

Durante la octava Convención Nacional, el expresidente César Gaviria fue reelegido como director del Partido Liberal, con una votación de 752 votos a favor y 13 en contra, para el periodo 2020-2022.

En un discurso que duro más de una hora, César Gaviria criticó fuertemente el trabajo de Iván Duque y se refirió la forma en la que ha manejado el coronavirus, la pasada reforma tributaria y el incumplimiento en la implementación de los acuerdos de paz.

“Las mismas cifras del Ministerio de Hacienda dicen que los auxilios fiscales a la economía y a las personas a raíz de la pandemia llegan apenas a una cifra entre 2% y 3% del PIB, una de las sumas más modestas en las comparaciones internacionales”, señaló el presidente del Partido Liberal.

Además, denotó que la economía en el país viene cayendo y cada vez hay más desempleados.

“En Colombia el empleo y la actividad económica siguen en caída a la espera de las decisiones gubernamentales que no se ven a la vista. En solo marzo se perdió la cuarta parte de los trabajos de esta economía, si se incluyen como desempleados los trabajadores que han estado en el mercado laboral, pero que no habían empezado al comienzo del año a buscar trabajo”, dijo Gaviria.

No fue la única crítica del líder del Partido Liberal al presidente de la República Iván Duque.

“Los subsidios que el Estado otorga muy difícilmente le llegan a la gente. Los ciudadanos no se pueden gastar su tiempo en buscar subsidios porque ello significaría no ganarse el pan de cada día”, dijo.

El jefe de la colectividad señaló que su partido apoya la renta básica que están pidiendo algunos sectores políticos y que cuenta el apoyo de más de 52 congresistas.

“Se estima que las cifras de pobreza se han incrementado bastante y ya empieza a haber serios problemas de desnutrición y muerte por hambre de niños que son parte de comunidades indígenas, como ya lo dicen cables internacionales y un grupo de la universidad Johns Hopkins. El presidente Duque ha tratado de comprometerse a plenitud con estas tareas, sin que desafortunadamente pueda decirse que haya logrado cumplir sus propósitos”, añadió.

Gaviria Trujillo formuló críticas directas al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, de quien dijo que no le conoce la voz, porque no explica sus políticas.

“No compartimos la proyección del Ministerio de Hacienda que nos dice que, sin auxilios ni políticas adicionales, la economía va a crecer casi el 6% en 2021 y casi 5% en los tres años siguientes, ¿de dónde sacan cifras tan poco realistas?”, aseveró.

Para el expresidente Cesar Gaviria, los bancos no les dieron recursos para refinanciar a sus clientes y a las pequeñas y medianas empresas, por lo que la política ha fallado y no están llegado a los más necesitados.

Gaviria pidió apoyo para la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), dijo que es la esperanza de justicia de millones de víctimas en Colombia y por eso pidió que no haya más trabas con posiciones en contra desde la bancada de Gobierno, y que tampoco se alimente la idea de que la JEP pueda resolver en dos años lo que la justicia no hizo en medio siglo.

Sobre la reforma tributaria que se realizó, César Gaviria la critico fuertemente y dijo que ese trabajo se perdió.

“Nos preocupa lo que se vio en la reforma tributaria del 2019, cuando repartieron los recursos que se habían conseguido en el 2018 y no sé los entregaron a los pobres o desprotegidos, sino que establecieron una rebaja de tarifas a las grandes y medianas empresas, desfinanciando al Estado y generando más desigualdad”, aseguró.

En su discurso inaugural, el expresidente César Gaviria no desaprovechó el momento para insistir en uno de los temas de su agenda pública e internacional: el manejo del problema de la droga.

En su opinión, el callejón sin salida en el que el gobierno Duque quiere meter al país es por su persistencia en el tema de cárcel para los consumidores: “El consumo de droga no es un delito”, dijo el jede de partido.

Por último, resaltó que el manejo actual sólo está creando una Policía autoritaria y antidemocrática.

Los votos en contra de reelección de César Gaviria como líder del Partido Liberal

Durante la convención, un grupo de 13 militantes se mostraron en contra de la reelección de César Gaviria como director único de esta colectividad. Este grupo estuvo encabezado por el senador Horacio José Serpa, quien en días pasados solicitó que la dirección del partido fuera colegiada.

“He tomado la decisión de no apoyar la jefatura única de César Gaviria Trujillo. Necesitamos una dirección que esté a la altura de las demandas y necesidades que los liberales nos han reclamado. Requerimos de una jefatura que convoque, que piense en grande, que sea tolerante, que reconozca la diferencia y respete siempre la opinión de los demás”, señaló el senador Horacio José Serpa.

Otros, como el senador Luis Fernando Velasco, pidieron que se realice una convención extraordinaria para definir el futuro de la colectividad de cara a las elecciones presidenciales y legislativas.

“Apenas las condiciones estén dadas, los liberales tenemos que reunirnos para vernos el rostro, para darnos un abrazo liberal, para definir el verdadero rumbo y el futuro del partido. Un congreso amplio donde puedan llegar campesinos, los jóvenes puedan hablar, puedan debatir y que podamos hacer el liberalismo que queremos hacer”, dijo el senador Luis Fernando Velasco.

El expresidente César Gaviria respondió que estaba de acuerdo con la propuesta hecha por el senador Velasco e indicó que para este año no se pudo realizar de manera presencial por cuenta de la pandemia, además, señaló que está de acuerdo en que se deben actualizar los estatutos del partido.

“He dicho varias veces que el Gobierno no me ha ofrecido nada y que no les he pedido nada como se lo informé a nuestras bancadas. Prefieren filtrar a los medios que yo he ido al Palacio, invitado por el presidente, a pedir puestos y mermelada. Es una práctica perversa e infame que solo le hace daño a nuestra democracia y que no nos ayuda a colaborar con el Gobierno”, señaló Gaviria.

El jefe único del Partido Liberal reiteró que el partido es independiente y que muchos de los proyectos del Gobierno Duque no se han apoyado en el Congreso.