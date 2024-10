Ecopetrol confirma cancelación de proyecto de gas Komodo para los años 2024-2025

Ecopetrol, la principal compañía estatal del país, tendrá que esperar hasta el 2026 para sacar adelante su proyecto de exploración de gas Komodo, luego de la decisión del Ministerio de Ambiente de suspender el trámite e la licencia ambiental a la espera de una evaluación más detallada.

"Se están evaluando las consecuencias financieras frente a los compromisos con terceros, caso por caso, para mitigar los impactos producidos por la suspensión del trámite de licenciamiento ambiental, tomando en cuenta que, ante la situación actual, Ecopetrol se ha visto en la necesidad de cancelar la ejecución del proyecto en la vigencia 2024/2025", dijo la petrolera en una respuesta al senador Iván Name fechada el 24 de septiembre.

La falta de decisión del Ministerio de Ambiente sobre el proyecto ocasionó que el barco que iba a perforar el pozo no llegara al país como estaba previsto. Algo que según expertos de la industria costará varios meses de retraso en la ejecución de la iniciativa.

El documento, conocido por Blu Radio, muestra además que la cancelación se había tomado ya a finales de septiembre pese a que en las declaraciones a la prensa siempre se dijo que la compañía estaba atenta a una decisión de las autoridades.

Komodo no es el único proyecto al que Ecopetrol ha dicho que no. La compañía también reconoció al senador Name que ha tenido que rechazar diferentes proyectos de inversión por cuenta de los mayores impuestos establecidos por la reforma tributaria de 2022.

"En relación con la sobretasa del impuesto sobre la renta, la misma se incorpora en la valoración de los proyectos de inversión y a la fecha tenemos proyectos que económicamente no han sido viables por este concepto", indicó la compañía.

Vale aclarar que los proyectos de inversión en Ecopetrol requieren un mínimo de rentabilidad para poder salir adelante y recibir recursos de la compañía.

Ecopetrol se está convirtiendo en una compañía de gas y no de petróleo: Roa

"Ecopetrol está dejando de ser cada vez más una empresa de petróleo y se está volviendo es una empresa de gas (…) porque ya no estamos encontrando petróleo. Para encontrar petróleo estamos teniendo que hacer esfuerzos mucho mayores y gastar mucho más dinero que el que se ha gastado antes porque estamos exprimiendo los pozos donde había petróleo", aseguró el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, en un debate de control político en Senado.

Según el funcionario hacia adelante la compañía se enfocará mucho más en encontrar y sacar adelante los actuales contratos de exploración y producción de gas natural lo que incluye proyectos costa afuera como Komodo y Sirius (antes Uchuva)

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Foto: Blu Radio.

Roa defendió el plan de inversiones de la compañía y aseguró que la declinación en las reservas es un proceso que viene desde el año 2012 por decisiones que no se tomaron en su momento y no por decisiones de la administración actual.

El abastecimiento de gas para 2025 es un problema resuelto según el presidente de Ecopetrol

Aunque Roa había dicho en todos los tonos que hacía falta gas para 2025, el presidente de la petrolera, Ricardo Roa, dio un giro en su postura y cambió el mensaje a uno de tranquilidad.

Según el funcionario Ecopetrol ya no tendrá que importar 41 GBTUD de gas para sus propias actividades porque hizo cambios internos. Además, asegura que aparecieron ya pequeñas cantidades de gas para el próximo año de dos nuevos pozos.

"El mensaje es: Nueva importación de gas adicional a la que hoy hay en Spec para el año entrante no va a ser necesaria. Sí vamos a necesitar gas para cubrir los años 26, 27, 28, 29, 30, 31 seguramente, si siguen las restricciones para poder importar y internar ese gas que hemos encontrado solos y con aliados en el mar Caribe, sí vamos a tener necesidad de a futuro importar", dijo Roa.