Ecopetrol y su grupo empresarial son reconocidos entre los mejores lugares para trabajar

En la más reciente medición de cultura y ambiente laboral del Instituto Great Place to Work, Ecopetrol y sus empresas filiales alcanzaron resultados históricos, consolidándose como grandes lugares para trabajar.

La compañía obtuvo la calificación de “Muy satisfactorio”, superando en un 230 % la meta establecida por el Instituto. Este logro refleja el fortalecimiento de su cultura organizacional y el compromiso de su equipo humano, con resultados muy superiores a los del sector de hidrocarburos y energía, y cercanos a los mejores empleadores de Colombia.

La medición, realizada entre el 8 y el 28 de septiembre con la participación de más de 9.000 trabajadores, evaluó dimensiones como credibilidad, respeto, ecuanimidad, compañerismo y orgullo.

En todas ellas, Ecopetrol mostró avances significativos, consolidándose como una empresa sólida, humana y con visión de futuro.



El estudio también destacó que la permanencia de las mujeres en Ecopetrol es “excepcionalmente alta”, lo que evidencia los esfuerzos por promover la equidad, la inclusión y el desarrollo profesional dentro de la organización.

Las empresas del Grupo Ecopetrol también fueron certificadas como grandes lugares para trabajar, con valoraciones que van desde “Muy satisfactorio” hasta “Excelente”, tras una encuesta a otras 9.000 personas en filiales de Colombia, Estados Unidos y Brasil.



Muy satisfactorio: Hocol, Esenttia, Ecopetrol Óleo e Gás do Brasil Ltda. y Ecopetrol América.

Sobresaliente: Cenit e Interconexión Eléctrica S. A. E. S. P. (ISA).

Excelente: Invercolsa, Ocensa, ODL, Ecopetrol Permian LLC y ODC.

En conjunto, las empresas del grupo superaron en un 200 % la meta independiente establecida por Great Place to Work.

El informe resaltó, además, la integración y cohesión entre las filiales, que comparten una cultura sólida, participativa y en mejora continua, alineada con la estrategia de la casa matriz.