El Banco Mundial y el FMI respaldarán al Gobierno entrante en su agenda económica

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, continúa su agenda oficial en Estados Unidos como delegado del presidente electo, Abelardo De La Espriella, con una serie de reuniones orientadas a consolidar respaldo financiero e institucional para el próximo Gobierno.

Durante su visita a Washington, Restrepo sostuvo encuentros con directivos del Grupo Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI), en los que se abordaron mecanismos de cooperación para fortalecer la sostenibilidad fiscal del país y apoyar sectores considerados estratégicos para el crecimiento económico.

Uno de los principales anuncios fue la ratificación de la próxima visita de la vicepresidenta del Grupo Banco Mundial a Colombia, donde sostendrá un encuentro con el presidente electo en Barranquilla. Según Restrepo, la reunión permitirá avanzar en una propuesta de apoyo que será presentada formalmente después del 7 de agosto.

"Hemos avanzado en la propuesta de apoyo que tendría el Banco Mundial al Gobierno colombiano y a nuestro país", afirmó al explicar que este respaldo incluiría recursos públicos, financiamiento para iniciativas del sector privado y de los gobiernos subnacionales, así como un esquema de garantías.



De acuerdo con Restrepo, el objetivo es "garantizar la sostenibilidad fiscal de nuestra nación", además de impulsar áreas como las energías, la infraestructura, la agroindustria y la industria.

El funcionario también aseguró que el presidente del Grupo Banco Mundial dio "irrestricto apoyo" a Colombia, con énfasis en el fortalecimiento del sector campesino, los jóvenes, el emprendimiento y el desarrollo de la economía campesina, familiar y étnica.

La agenda incluyó además reuniones con altos directivos del Fondo Monetario Internacional, con quienes se analizó la situación de las finanzas públicas del país. Restrepo señaló que el organismo internacional brindará asistencia técnica para evaluar el estado real de las cuentas fiscales.

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"Tuvimos una conversación muy clara sobre la realidad fiscal de nuestro país. Las preocupaciones que tenemos sobre los desafíos en materia fiscal son más complejos, más graves de lo que se tenía hasta este momento analizado", indicó.

El Banco Mundial y el FMI respaldarán al Gobierno entrante Foto: suministrada

Según explicó, el trabajo conjunto entre los equipos técnicos del FMI y del Gobierno entrante permitirá establecer la dimensión de los retos fiscales y adoptar las medidas que sean necesarias. Añadió que "garantizando la sostenibilidad fiscal por parte de Colombia, tendremos una mayor posibilidad de crecimiento para la economía colombiana".

La reunión con el FMI

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La gira del vicepresidente electo incluyó reuniones programadas con el secretario del Tesoro de Estados Unidos y con el presidente del EXIM Bank, la agencia oficial de crédito a la exportación del gobierno estadounidense, como parte de la estrategia del gobierno entrante para fortalecer las relaciones económicas y financieras con ese país.

Sobre el encuentro, el equipo del presidente electo detalló que “se acordó iniciar una ruta de asistencia técnica con el FMI para fortalecer el diagnóstico fiscal, recuperar la confianza de los mercados y construir decisiones económicas sobre evidencia, transparencia y rigor técnico”.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, expresó disposición de acompañamiento en esta nueva etapa para Colombia, mientras que desde el gobierno entrante el compromiso es “ordenar las finanzas públicas será una prioridad para devolverle estabilidad, confianza y crecimiento a Colombia”.