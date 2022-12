El Multiplicador: nueva opción del Baloto que genera polémica

La licitación para operar el Multiplicador, una nueva opción para quienes juegan el Baloto, ha despertado el malestar del sector de los chanceros y loteros del país y de los gobernadores que aseguran se percibirán menos ingresos para la salud y se perderán empleos en las regiones.



Según Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, el riesgo que significa el Multiplicador de Baloto afectará directamente a la salud de los departamentos y la suerte de los 95 mil loteros y chanceros que han en el territorio nacional.



“Le estamos diciendo a Coljuegos que miremos el impacto real en las finanzas y empleo y mirar qué se hace, no se puede ir sacando un juego sin mirar el impacto en las finanzas, sobre todo en salud, que tanto nos afecta a las ciudades, a los territorios”, dijo Toro.



Para la gobernadora, que insistió en que los recursos que perciben por el Baloto no son suficientes, esta nueva modalidad entrará a competir en igualdad de condiciones con el chance y las loterías, algo que según la mandataria no es apropiado para el negocio y los recursos que se perciben por este medio.



“Para nosotros es más importante el chance y la lotería que el Baloto; en el Valle del Cauca recaudamos mensualmente por chance 46 mil millones, por lotería 26 mil millones y por Baloto solo 600 millones al año, eso es lo que nos transfieran, eso genera un gran impacto en nuestras finanzas y nuestros empleos”, dijo Dilian Francisca Toro.



Por su parte, el presidente de Coljuegos, Juan Pérez Hidalgo, aseguró que tanto el Baloto como las loterías y chances tienen públicos diferentes y no serán competencia directa.



“El juego Baloto, como está diseñado, en nada compite ni con el chance ni con las loterías, el juego baloto es el que individualmente más recursos transfiere a los colombianos”, dijo Hidalgo.



“No compite ni por precio ni por probabilidades ni por segmentos; el promedio de las apuestas en el chance es de $1.600, mientras que el promedio de lo que cuesta el Baloto es de $5.500 pesos, más la revancha, es perfil del jugador de chance es el de quien quiere jugar más fácilmente y las probabilidades son más bajas”, agregó. Toro.



“Ganarse el Baloto requiere de una probabilidad entre ocho millones, para los que juegan chance es de una entre diez mil”, concluyó.